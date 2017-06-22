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09:23 (мск), источник: Volga News

В Самаре могут построить мультимодальный центр контейнерных перевозок

В Самаре может появиться мультимодальный центр контейнерных перевозок. Перспективы его создания обсуждали 21 июня на думских слушаниях «Повышение инвестиционной привлекательности региона через призму развития транспортно-логистической инфраструктуры», организованных комитетом по бюджету Самарской губдумы.

Технология контейнерных перевозок подразумевает использование специальных железнодорожных платформ, на которых перевозятся грузовые автомобили либо прицепы большегрузов. Это позволяет снизить затраты на перевозки и существенно сократить время, необходимое на погрузку и разгрузку. Технология таких контейнерных перевозок широко используется во всем мире, например, крупными торговыми сетями.

«65% грузов, перевозимых по Самарской области, потенциально пригодны к контейнерным перевозкам. А сейчас их доля составляет всего 4,5−5%. В среднем оптимизация расходов компании за счет контейнерных перевозок может составить от 12 до 35%», — считает замначальника Куйбышевской железной дороги по корпоративному управлению и работе с органами власти, депутат Самарской губдумы Сергей Блохин.

Он рассказал, что уже имеется потенциальный инвестор из Китая, заинтересованный в строительстве центра контейнерных перевозок — компания занимается контейнерными перевозками китайских товаров в Европу, а обратно эти контейнеры возвращаются загруженными лишь на 30%. Поэтому компания заинтересована в создании единого центра, который бы аккумулировал продукцию регионов ПФО, и в котором можно было бы загрузить контейнеры для перевозки их в Китай.

Центр контейнерных перевозок, по мнению экспертов, должен располагаться в непосредственной близости как к железнодорожным путям, так и к крупным автомобильным дорогам и водным артериям, чтобы оптимизировать затраты времени и организационных усилий. Так, например, через аналогичный центр в Москве проходит около тысячи единиц грузового транспорта в сутки. Построены подобные центры и в Калуге, Татарстане, завершается строительство в Челябинске.

Технология контейнерных перевозок подразумевает использование специальных железнодорожных платформ, на которых перевозятся грузовые автомобили либо прицепы большегрузов. Это позволяет снизить затраты на перевозки и существенно сократить время, необходимое на погрузку и разгрузку.

«Между субъектами РФ сейчас идет серьезная конкуренция за инвесторов и инвестиции, регионы повышают свою инвестиционную привлекательность за счет открытия Особых экономических зон, Территорий опережающего развития. В этой борьбе также очень важно развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Все хотят участвовать в “Шелковом пути”, в создании мультимодальных контейнерных терминалов, все хотят быть активными игроками в транспортных коридорах Север-Юг и Запад-Восток. И чтобы не остаться в стороне, Самарской области надо не ограничиваться теми естественными конкурентными преимуществами, которые у нас есть, а создавать новые. Среди них — цифровизация бизнеса, снятие административных барьеров, ускорение процесса принятия решений. Пока мы думаем — другие решают», — подчеркнул председатель комитета Самарской губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев.

Кстати, уже принято решение по строительству крупного речного зернового логистического терминала в Самарской области в районе Сызрани. Инвестором выступит ПАО «Московская биржа». По мнению экспертов, востребованность такого комплекса может быть достаточно высока. «В прошлом году урожай зерна в Самарской области превысил 2,1 млн тонн, а внутреннее потребление составило всего 1 млн тонн. В соседних областях урожай тоже значительно превысил потребности. Сейчас наблюдается огромный дефицит транспортных мощностей по вывозу зерна вниз по Волге в Иран и Азербайджан — спрос на наше зерно там очень высок», — рассказал директорпредставительства ПАО «Московская биржа» в Самаре Андрей Лютиков.

Он отметил, что сейчас технологии позволят перевозить зерно в контейнерах, поэтому целесообразным представляется одновременное строительство рядом с зерновым и контейнерного терминала.

По результатам слушаний принято решение подготовить предложение в правительство региона по ускорению разработки положения о транспортно-логистическом кластере, а также внести изменения в закон Самарской области «Об инвестициях» и прописать конкретные меры поддержки участников такого кластера.

«Этот проект имеет не только региональное, но и национальное значение, поэтому мы должны воспользоваться и федеральными льготами, и специальными инвестиционными кредитами, и инфраструктурной ипотекой, биржевыми инструментами. Это серьезная комплексная работа, которая требует консолидации наших усилий», — подчеркнул Габибулла Хасаев.

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