В Самаре могут построить мультимодальный центр контейнерных перевозок

Технология контейнерных перевозок подразумевает использование специальных железнодорожных платформ, на которых перевозятся грузовые автомобили либо прицепы большегрузов. Это позволяет снизить затраты на перевозки и существенно сократить время, необходимое на погрузку и разгрузку. Технология таких контейнерных перевозок широко используется во всем мире, например, крупными торговыми сетями.

«65% грузов, перевозимых по Самарской области, потенциально пригодны к контейнерным перевозкам. А сейчас их доля составляет всего 4,5−5%. В среднем оптимизация расходов компании за счет контейнерных перевозок может составить от 12 до 35%», — считает замначальника Куйбышевской железной дороги по корпоративному управлению и работе с органами власти, депутат Самарской губдумы Сергей Блохин.

Он рассказал, что уже имеется потенциальный инвестор из Китая, заинтересованный в строительстве центра контейнерных перевозок — компания занимается контейнерными перевозками китайских товаров в Европу, а обратно эти контейнеры возвращаются загруженными лишь на 30%. Поэтому компания заинтересована в создании единого центра, который бы аккумулировал продукцию регионов ПФО, и в котором можно было бы загрузить контейнеры для перевозки их в Китай.

Центр контейнерных перевозок, по мнению экспертов, должен располагаться в непосредственной близости как к железнодорожным путям, так и к крупным автомобильным дорогам и водным артериям, чтобы оптимизировать затраты времени и организационных усилий. Так, например, через аналогичный центр в Москве проходит около тысячи единиц грузового транспорта в сутки. Построены подобные центры и в Калуге, Татарстане, завершается строительство в Челябинске.