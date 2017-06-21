Бывший ІТ-директор ПриватБанка выложил код сервиса Папка24 в открытый доступ

Бывший ІТ-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет объявил о смене статуса известного проекта Папка24. Он как владелец прав на электронный сервис заявил об открытии его кода для всех желающих, говорится на его странице в Facebook.

«С самого начала этот проект задумывался как “социальный”. Мы его сделали не для заработка, а чтобы нанести ещё один удар по этим бесконечным бумажкам. После национализации банка Папка осталась оформлена на меня (авторские права на программный код и на торговую марку), и я долго не мог понять, что с ней делать», — говорится в сообщении Дубилета.

Сначала, по его словам, он хотел просто закрыть проект, но затем решил объявить, что весь софт Папка24 переходит в режим open-source.

«Это значит, что мы публикуем код в открытом виде и даём полное право кому угодно на использование его где и как угодно», — отметил экс-ІТ-директор ПриватБанка.

Дубилет объяснил, что любая организация или частное лицо сможет скачать код Папки и установить на своих серверах. «Можно будет раскрасить этот продукт в свои цвета, выставить в Интернет под своим брендом… В общем, делайте с ним, что хотите», — добавил он.

Отдельно бывший ІТ-директор ПриватБанка обратился ко всем государственным органам и компаниям: они теперь не только могут бесплатно использовать код Папки, но и развернуть софт на своих серверах.

«Электронные документы — это не просто вопрос удобства. Если хотя бы половина документов перейдет в электронный вид, то положительный экономический эффект для Украины измерялся бы процентами ВВП», — заявил Дубилет.

Стоит напомнить, что проект Папка24 был первым в своём роде сервисом, который позволил компаниям и частным лицам легко обмениваться друг с другом документами в электронной виде, не тратя денег и времени на бумажки и «мокрые» подписи/печати.