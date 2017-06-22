Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Турция будет сбивать самолеты РФ, если НАТО начнет войну
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Поклонников Анфисы Чеховой возмутили плохие манеры ее сына
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
07:29 (мск), источник: Kapital.kz

Мультимиллионеры предпочитают покупать курортное жилье в Дубае

Согласно отчету организации New World Wealth, крупнейший город ОАЭ обогнал по этому показателю Париж, Лос-Анджелес, Цюрих, Рио и Сидней, пишет издание Prian.ru.

Источник: Kapital.kz

В 2016 году число мультимиллионеров в мире выросло более чем на 2% — до 8600, пишет Arabian Business. В 2015 году их насчитывалось 8400. При этом в Дубае зафиксировано 2400 таких резидентов.

Абу-Даби — еще один популярный город среди состоятельных людей, инвестирующих в недвижимость, — также укрепляет свои позиции. Курортное жилье здесь купили более 500 миллионеров.

Лидирует в этом рейтинге Лондон — 21 500 мультимиллионеров приобрели здесь подобные объекты. Второе место занял Нью-Йорк — 18 400 мультимиллионеров. Замыкает тройку лидеров Гонконг: 15 000 таких богачей совершили здесь сделки.

В отчете отмечается, что речь идет об инвесторах с высоким уровнем капитала (HNWI), состояние которых начинается от 10 млн долларов.

Отметим, что за год продажи строящейся недвижимости в Дубае подскочили на 58%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Когда тенге нащупает дно
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Трамп заявил, что будет бороться с «тиранией коммунизма»
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь