Мультимиллионеры предпочитают покупать курортное жилье в Дубае

В 2016 году число мультимиллионеров в мире выросло более чем на 2% — до 8600, пишет Arabian Business. В 2015 году их насчитывалось 8400. При этом в Дубае зафиксировано 2400 таких резидентов.

Абу-Даби — еще один популярный город среди состоятельных людей, инвестирующих в недвижимость, — также укрепляет свои позиции. Курортное жилье здесь купили более 500 миллионеров.

Лидирует в этом рейтинге Лондон — 21 500 мультимиллионеров приобрели здесь подобные объекты. Второе место занял Нью-Йорк — 18 400 мультимиллионеров. Замыкает тройку лидеров Гонконг: 15 000 таких богачей совершили здесь сделки.

В отчете отмечается, что речь идет об инвесторах с высоким уровнем капитала (HNWI), состояние которых начинается от 10 млн долларов.

Отметим, что за год продажи строящейся недвижимости в Дубае подскочили на 58%.