Мультимиллионеры предпочитают покупать курортное жилье в Дубае
Согласно отчету организации New World Wealth, крупнейший город ОАЭ обогнал по этому показателю Париж,
Согласно отчету организации New World Wealth, крупнейший город ОАЭ обогнал по этому показателю Париж,
В 2016 году число мультимиллионеров в мире выросло более чем на 2% — до 8600, пишет Arabian Business. В 2015 году их насчитывалось 8400. При этом в Дубае зафиксировано 2400 таких резидентов.
Лидирует в этом рейтинге Лондон — 21 500 мультимиллионеров приобрели здесь подобные объекты. Второе место занял
В отчете отмечается, что речь идет об инвесторах с высоким уровнем капитала (HNWI), состояние которых начинается от 10 млн долларов.
Отметим, что за год продажи строящейся недвижимости в Дубае подскочили на 58%.