Минфин придумал новый способ заставить людей копить на пенсии
На следующей неделе Минфин внесет в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.
На следующей неделе Минфин внесет в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.
Система ИПК должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. Вместо работодателя их будет делать работник. Он может выбрать ставку от 0 до 6%, для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.
Изначально ЦБ и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений — работодатель должен был автоматически регистрировать работника в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим.
Но против выступил социальный блок — система пенсионных накоплений может быть только добровольной. Его представители также усомнились, что принцип автоподписки можно реализовать юридически, и потребовали описать процедуру. В итоге первый
Первый — уже предложенная подписка по умолчанию. Минфин не теряет надежды найти «юридически приемлемый» путь ее внедрить, говорит Моисеев, признавая, что автоподписка без письменного согласия противоречит Гражданскому кодексу (эти его слова передал «Интерфакс»).
План Б — внести изменения в Трудовой кодекс, рассказывает Моисеев.
Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением об отказе от данного условия в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.
На реализацию такого плана уйдет больше времени, признает Моисеев, но даже при внесении поправок в Трудовой кодекс Минфин постарается внедрить систему к запланированному сроку — 1 января 2019 г. Других существенных изменений, по его словам, Минфин в концепцию не вносил.
ЦБ прорабатывает юридическую конструкцию автоподписки, сообщил представитель регулятора. Представитель
Это лишь станет нагрузкой для кадровиков, которым придется каждый раз напоминать о возможности отказаться от подписки, рассуждает он. Работник получит готовый бланк отказа, внешне это сложно назвать прямым нарушением свободы договора и прав работника, говорит Рейзман, но логичнее обязать работодателя один раз или регулярно рассылать работникам предложение о подписке на ИПК с разъяснениями и знакомить с ним под расписку. «Расчет такой же, как в розничной торговле в больших торговых центрах, — на ситуационную покупку: большинство вначале откажется, но
«Минфин и ЦБ сейчас работают над инструментарием, который базируется на использовании элементов трудовых отношений на крупном предприятии. Но есть и другие формы трудовых отношений, например малое предприятие, где в основе лежат неформальные трудовые отношения. В таких условиях предложенная технология не сработает», — считает Якушев.