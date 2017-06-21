Минфин придумал новый способ заставить людей копить на пенсии

Система ИПК должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. Вместо работодателя их будет делать работник. Он может выбрать ставку от 0 до 6%, для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п. Изначально ЦБ и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений — работодатель должен был автоматически регистрировать работника в пенсионном плане ИПК через центрального администратора. Работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим. Но против выступил социальный блок — система пенсионных накоплений может быть только добровольной. Его представители также усомнились, что принцип автоподписки можно реализовать юридически, и потребовали описать процедуру. В итоге первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил доработать концепцию.

Новая концепция предлагает два варианта автоподписки, какой из них больше подходит, будет определено при обсуждении проекта, сказал Моисеев.

Первый — уже предложенная подписка по умолчанию. Минфин не теряет надежды найти «юридически приемлемый» путь ее внедрить, говорит Моисеев, признавая, что автоподписка без письменного согласия противоречит Гражданскому кодексу (эти его слова передал «Интерфакс»). План Б — внести изменения в Трудовой кодекс, рассказывает Моисеев.

В нем будет прописано, что при любом изменении трудового договора — например, при повышении зарплаты, увеличении или сокращении отпуска, изменении должности — в договоре должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК.

Если он хочет отказаться, то может обратиться с заявлением об отказе от данного условия в кадровую службу и получить договор без пункта об ИПК.

На реализацию такого плана уйдет больше времени, признает Моисеев, но даже при внесении поправок в Трудовой кодекс Минфин постарается внедрить систему к запланированному сроку — 1 января 2019 г. Других существенных изменений, по его словам, Минфин в концепцию не вносил. ЦБ прорабатывает юридическую конструкцию автоподписки, сообщил представитель регулятора. Представитель вице-премьера Ольги Голодец переадресовал вопросы Минтруду, представитель которого не знаком с проектом, как и его коллега из ПФР. Участие людей в системе не должно быть принудительным, так как увеличивает нагрузку на бюджет семей, сообщил представитель ПФР. Предложения Минфина усложняют процедуру заключения пенсионного договора, считает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев: договор ИПК — это публичная оферта НПФ, а молчание либо заключение трудового договора — акцепт.

Формально права работников в данном случае вряд ли можно считать нарушенными: их никто не заставляет подписываться на ИПК, считает советник Baker & McKenzie Евгений Рейзман.