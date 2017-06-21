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21:58 (мск), источник: РИА Новости

Глава Alibaba: через 30 лет люди будут работать по четыре часа в день

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма полагает, что через 30 лет люди будут работать по четыре часа в день и четыре дня в неделю.

Источник: РИА Новости

По его словам, развитие искусственного интеллекта позволит людям больше путешествовать и меньше работать. «Я думаю, что через ближайшие 30 лет люди будут работать только четыре часа в день и, возможно, четыре дня в неделю. Мой дедушка работал 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и думал, что он очень занятой. Мы работаем восемь часов, пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты», — заявил Ма в интервью телеканалу CNBC.

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Ма, который является по диплому учителем, также отметил, что мировые лидеры должны обратить внимание на систему образования, чтобы внедрение автоматизации было «безболезненным». «Я не думаю, что мы должны создавать машины, похожие на людей. Мы должны убедиться, что машина может делать то, что люди не могут сделать», — пояснил глава Alibaba. По его словам, машинам никогда не удастся получить мудрость и опыт, которые есть у людей.

Глава интернет-гиганта также сообщил, что крупнейшие в мире публичные компании, такие как Apple, Alphabet и Amazon, стали настолько доминирующими, что некоторые считают их монополистами. Однако успехи гигантских компаний могут вскоре пойти на спад, поскольку все больше малых предприятий получают доступ к интернету. «Масштаб (компаний — ред.) раньше был моделью. Персонализированный, выполненный на заказ (товар или услуга — ред.) — это будущее», — пояснил он.

Комментируя встречу с президентом США Дональдом Трампом в январе Ма сказал, что Alibaba планирует создать 1 миллион американских рабочих мест в течение ближайших пяти лет, главным образом за счет облегчения продаж для малого бизнеса. «Один из лучших способов организовать новые рабочие места в сфере малого бизнеса — это помочь ему продавать местные продукты по всему миру», — считает он.

Комментарии
1
арсений сидоров
Фантазировать можно до бесконечности-на это и есть мозг у человека
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