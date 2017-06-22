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12:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из-за бюрократии многоэтажка в Ростове остается без управляющей компании

Конфликт жильцов многоквартирного дома на проспекте 40-летия Победы в Ростове-на-Дону и управляющей компании длится уже несколько лет. Собственники недовольны обслуживанием, они пытались решить проблему по-хорошему, но переговоры ни к чему не привели. На общем собрании жильцы решили сменить управляющую компанию, но оказалась, что сделать это не так просто.

Эта современная на первый взгляд многоэтажка абсолютно не ухожена внутри. Плохое освещение подъездов, не работающие пожарные краны, обшарпанные стены и двери, скрипящие лифты. Всего за шесть лет с момента строительства дом на проспекте 40-летия Победы превратился в жилье, в котором страшно находиться, говорят владельцы квартир. При этом их управляющая компания «Наш дом» на недовольство жильцов никак не реагирует.

«Живу в этом доме уже на протяжении пяти лет, заселился сразу после его сдачи. На протяжении всего этого времени меня просто начало раздражать отсутствие обслуживания нашего дома. Сначала думал, что через год, через два — люди заселятся в дом, после этого начнутся ремонтные работы, но этого не произошло», — возмущен жилец дома № 95/6 по улице 40 лет Победы Денис Дудукалов.

На одном из общих собраний большинством голосов было решено сменить управляющую организацию. Все сделали по правилам: подобрали новую компанию и составили протокол. Но быстро уйти не получилось. По словам жильцов, внезапно появились сторонники старой фирмы, которые попытались опротестовать решение в суде.

«Суд прошел, собрание наше признано действительным, но мы никак не можем все равно поменять компанию, потому что Госжилинспекция не поддерживает жильцов. По какой причине непонятно. Мы ничего добиться не можем, одни отписки», — рассказывает жилец дома № 95/6 по ул. 40 лет Победы Людмила Пестрякова.

Новая управляющая компания уже готова взяться за будущих подопечных, но без соответствующих документов это невозможно. В итоге из-за бюрократии процесс перехода растянулся на полгода. Однако в Госжилинспекции уверены, что в ближайшее время вопрос разрешится.

«У меня были на приеме жители этого многоквартирного дома, мы достаточно подробно с ними говорили. Были и юристы, которые помогают им в этих вопросах, мы разъясняли им всю процедуру. Ознакомили с приказом Минстроя. Эту ситуацию разрешили, то есть четко дали понять, что как только решение вступит в законную силу, новая управляющая компания к нам обратится, безусловно, положительное решение будет принято», — поясняет начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев.

Тем временем УК «Наш дом» продолжает «удивлять». Как говорят жильцы, напоследок им сделали не самый приятный подарок — владельцам парковочных мест выставили счет за несколько лет пользования услугами, при этом эти услуги предоставлены не были.

«С самого начала они отказались ее обслуживать, никакого договора у нас заключено не было, они никогда ничего никаких работ не проводили. Нас 20 собственников, вот мы своими силами лампочки меняли, еще что-то, поэтому откуда спустя столько времени пришла такая квитанция непонятно», — говорит жилец дома № 95/6 по ул. 40 лет Победы Ильмира Сидоревич.

И кроме новых постоянно возникающих сложностей эта бумажная война ничего не приносит. На днях, например, перестал работать грузовой лифт. Да и о подготовке к отопительному сезону уже пора задуматься, говорят жильцы, а такое затягивание времени явно играет не на пользу дому.

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