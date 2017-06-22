На Урале сократилось число быстрорастущих компаний

К сожалению, эксперты констатируют: «поголовье» уральских «газелей» сокращается. Если пару лет назад в Урало-Западносибирском регионе их было более полутора сотен, то сегодня только 43.

Напомним, «газелями», по классификации американского экономиста Девида Берча, называют быстроразвивающиеся компании преимущественно среднего бизнеса с ежегодным ростом доходов не менее 20 процентов (малые предприятия именуются «мыши», а крупные и стагнирующие — «слоны»). Считается, что именно быстроногие маленькие антилопы двигают региональную экономику и создают самое большое количество рабочих мест.

Если посмотреть на ситуацию в целом и обратиться к национальному рейтингу российских быстрорастущих технологических компаний «Техуспех», то сразу видно, что УрФО представлен в нем крайне слабо. В топ-100 вошли лишь четыре компании — по две из Свердловской и Челябинской областей. Самая успешная из них (с выручкой свыше двух миллиардов рублей в год) занимается информационными технологиями, остальные три — промышленным и нефтегазовым оборудованием.

— Сейчас эти компании стоят на распутье: либо оставаться нишевыми фирмами на уровне среднего бизнеса и окучивать свою делянку, которую они хорошо знают, либо, наоборот, идти в прорыв, рисковать, но выходить на мировые рынки. Каков будет выбор? Пока вопрос, — рассуждает Станислав Розмирович, директор центра исследований сферы инноваций института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.

По его словам, не последнюю роль в этом играют амбиции руководителей. Так, согласно опросам, две трети из них считают, что в ближайшие пять лет их компании станут мировыми лидерами, у многих есть установка увеличить экспорт и выручку минимум в 2,5−3 раза. Кстати, исследования показали, что среднестатистический лидер такой успешной компании — мужчина 54 лет с инженерным или естественнонаучным образованием, который является собственником бизнеса и сам руководит разработкой новых продуктов. У большинства фирм есть в запасе 10−15 лет, чтобы все же прорваться на зарубежные рынки. Лучшими мерами поддержки, по мнению предпринимателей, для них стали бы льготные кредиты и финансирование НИОКР (38 и 32 процента опрошенных ответили соответственно).

— По одну сторону от средних компаний должны стоять стартапы, по другую — глобальные предприятия, которых в России, по сути, нет. Пока на отечественном рынке не вырастут крупные корпорации, средним нет смысла выходить на рынок мировой. Потому что там давно сформированы ниши: если вы начнете в одной из них лидировать, вас купят — конечно же, не российская компания, — считает Александр Давыдов, президент уральского IT-кластера. — То есть нужно в первую очередь стать лидером российского рынка, чтобы получить «кормовую базу» и достаточно надежный способ выхода на зарубежные рынки.

Но вернемся к уральским «газелям». Аналитический центр «Эксперт» сделал региональный срез по Уралу и Западной Сибири, пересчитав не только явных «антилоп» (прирост доходов в 30 процентов четыре года подряд), но и просто динамично растущие средние фирмы (ежегодный рост доходов не менее 15 процентов). Последних оказалось 140. Всего же в макрорегионе зарегистрировано 2749 средних компаний. Если весь уральский средний бизнес с 2011-го по 2015-й (итоги 2016 года, к сожалению, еще не проанализированы) прирос на треть — с 3,9 до 5,2 триллиона рублей, то совокупный доход динамично растущих компаний за этот же период увеличился в шесть раз — до 301,2 миллиарда. Выручка же 43-х «газелей» достигла 93 миллиардов рублей (в 11 раз больше, чем в 2011 году).