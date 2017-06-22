ФАС пересчитала тротуарную плитку

Проверка порядка столичных закупок была проведена после запросов депутата Госдумы, главы столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина. Столичное УФАС не делало выводов о качестве плитки, но выявило нарушения порядка проведения конкурсных процедур на 4 млрд 98 млн руб. Комиссией УФАС были проверены закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), проведенные по конкурсу 2015 года (№№ закупок 0373200004215000454, 0173200001416000109), а также закупки, связанные с укладкой гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году (0173200001416001437, 0173200001416001440, 0173200001416001438, 0173200001416001436, 0173200001416000109). После проверки закупок по благоустройству Тверской комиссия УФАС обнаружило нарушения ч. 8 ст. 32, п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 9 ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 03 закона «О контрактной системе…». Комиссия пришла к выводу (копия решения есть у «Ъ»), что оценка работ проводилась по «субъективным критериям» (к примеру, квалификация кадров, привлекаемых для выполнения работ).

Это «не позволяет выявить лучшее предложение об исполнении контракта». Также отсутствуют сведения по показателям «качество работ», «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», что «оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика», говорится в документе. УФАС решило «не выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты уже заключены.



При организации закупок по благоустройству в 2017 году (они касаются закупок бордюров из гранита) УФАС признала нарушения п. 2 ч. 6 ст. 45, ч. 3 ст. 103 закона «О контрактной системе». Комиссия установила, что по всем пяти контрактам банковские гарантии неправомерно приняты заказчиком. Кроме того, контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков. Все пять аукционов выиграло ООО «Радор-М».

В решении комиссия УФАС также не выдает «обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе» в связи с тем, что «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным». Это объясняется тем, что все контракты уже заключены (в основном в декабре 2016 года).



«Срок действия контрактов истек. Это означает, что отменить их уже нельзя, признать недействительными по суду тоже нельзя, — заявила “Ъ” гендиректор юридической компании “НП-Эдвайс” Наталья Пантюхина.— Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства. В этой возможности я сомневаюсь, так как контракты приняты без замечаний к качеству работ».



Валерий Рашкин направил письма ФАС в Генпрокуратуру «для проведения дальнейшей проверки в соответствии с компетенцией». «В СССР для того, чтобы установить гранитные плитки, требовалось особое распоряжение совета министров, — уверяет коммунист.— Это очень дорогие проекты. Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики».



В профильных департаментах мэрии Москвы оперативно дать комментарий «Ъ» не смогли.



Лиза Миллер