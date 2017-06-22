Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Маленький принц: в каких условиях живет сын Лукашенко
Тайная сила кошек: правда или вымысел
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
05:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФАС пересчитала тротуарную плитку

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало нарушения при организации закупок более чем на 4 млрд руб. в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица». Это следует из ответа главы ФАС Игоря Артемьева на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который потребовал установить виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве». Однако предписания об устранении нарушений комиссия УФАС выдавать заказчику, то есть мэрии Москвы, не стала. Юрист подчеркивает, что выполненные контракты «отменить уже нельзя».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проверка порядка столичных закупок была проведена после запросов депутата Госдумы, главы столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина. Столичное УФАС не делало выводов о качестве плитки, но выявило нарушения порядка проведения конкурсных процедур на 4 млрд 98 млн руб. Комиссией УФАС были проверены закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), проведенные по конкурсу 2015 года (№№ закупок 0373200004215000454, 0173200001416000109), а также закупки, связанные с укладкой гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году (0173200001416001437, 0173200001416001440, 0173200001416001438, 0173200001416001436, 0173200001416000109).

После проверки закупок по благоустройству Тверской комиссия УФАС обнаружило нарушения ч. 8 ст. 32, п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 9 ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 03 закона «О контрактной системе…». Комиссия пришла к выводу (копия решения есть у «Ъ»), что оценка работ проводилась по «субъективным критериям» (к примеру, квалификация кадров, привлекаемых для выполнения работ).

Читайте также
«Моя улица» — 2017. Какие изменения ждут центр Москвы в этом году?

Это «не позволяет выявить лучшее предложение об исполнении контракта». Также отсутствуют сведения по показателям «качество работ», «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», что «оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика», говорится в документе. УФАС решило «не выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты уже заключены.

При организации закупок по благоустройству в 2017 году (они касаются закупок бордюров из гранита) УФАС признала нарушения п. 2 ч. 6 ст. 45, ч. 3 ст. 103 закона «О контрактной системе». Комиссия установила, что по всем пяти контрактам банковские гарантии неправомерно приняты заказчиком. Кроме того, контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков. Все пять аукционов выиграло ООО «Радор-М».

В решении комиссия УФАС также не выдает «обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе» в связи с тем, что «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным». Это объясняется тем, что все контракты уже заключены (в основном в декабре 2016 года).

«Срок действия контрактов истек. Это означает, что отменить их уже нельзя, признать недействительными по суду тоже нельзя, — заявила “Ъ” гендиректор юридической компании “НП-Эдвайс” Наталья Пантюхина.— Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства. В этой возможности я сомневаюсь, так как контракты приняты без замечаний к качеству работ».

Валерий Рашкин направил письма ФАС в Генпрокуратуру «для проведения дальнейшей проверки в соответствии с компетенцией». «В СССР для того, чтобы установить гранитные плитки, требовалось особое распоряжение совета министров, — уверяет коммунист.— Это очень дорогие проекты. Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики».

В профильных департаментах мэрии Москвы оперативно дать комментарий «Ъ» не смогли.

Лиза Миллер

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Полстраны — преступники, полстраны — охранники»
Аман Тулеев попросил об отставке
«Полстраны — преступники, полстраны — охранники»
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Трамп заявил, что будет бороться с коммунизмом
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь