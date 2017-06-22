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02:11 (мск), источник: РБК

Бренд текилы Джорджа Клуни купят за $1 млрд

Бренд текилы премиум класса Casamigos, запущенный четыре года назад Джорджем Клуни вместе с двумя своими друзьями, оценили в $1 млрд. Именно такую сумму заплатит за Casamigos британский производитель алкоголя Diageo. Об этом сообщает Financial Times.

Источник: AP 2017

Свой бренд Клуни основал вместе с мужем Синди Кроуфорд Рандом Джербером и девелопером Майком Мелдманом в качестве сайд-проекта. Но уже в 2016 году состоятельные покупатели приобрели 120 тыс. бутылок Casamigos, в основном в США.

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Это четвертая крупнейшая сделка для Diageo, которая, отмечая возрождение тренда на текилу и мескаль, приобретает производящие текилу компании высокого ценового сегмента.

$700 млн Diageo заплатит, когда сделка закроется, остальные $300 млн будут выплачены в течение 10 лет. В портфеле компании уже есть один бренд текилы — Don Julio (куплен в 2016 году), который показал двойной рост продаж в первой половине 2016 года.

Британская компании планирует оставить Клуни и его партнеров в совете директоров и использовать его популярность для рекламы Casamigos, отмечает FT. В последние годы Casamigos демонстрирует уверенный рост и планирует реализовать 170 тыс. бутылок в 2017 году. В Diageo считают, что им хватит четырех лет для того, чтобы выйти в прибыль.

Джордж Клуни и его партнеры запустили бренд текилы в 2013 году, когда начали строить виллы в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Они не хотели делать из этого настоящий бизнес, но наращивая производство, они обзавелись лицензией и начали коммерциализировать бренд, пишет газета.

«Мы не хотели быть в этом бизнесе. Мы понимали, что Джордж — актер и режиссер. Я владею собственными ресторанами и барами», — говорил Гербер в интервью CNBC в ноябре. По словам Гербера, им пришлось обзавестись лицензией, когда люди, занимавшиеся дистилляцией текилы, сказали, что не могут посылать им по тысяче бутылок в год и называть это «пробниками».

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