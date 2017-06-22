Итальянская налоговая полиция изъяла документы из офисов Intesa Sanpaolo и UniCredit

Это было сделано в рамках расследования предполагаемого мошенничества в отношении продажи алмазов.

Все пять банков отказались от комментариев.

Привлекательность операций с алмазами выросла на фоне отрицательных процентных ставок, которые ограничили доходы банков и сделали многие другие виды инвестиций невыгодными для клиентов.

Банки берут однократную комиссию в размере не менее 10% — а в обмен брокеры получают доступ к их клиентам. Обычно этот бизнес приносит не более 2% общей суммы комиссионных доходов банка. В 2015 году, брокеры продали через итальянские банки высококачественных инвестиционных алмазов не менее чем на €300 млн.