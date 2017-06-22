Мусорные войны продолжаются в частном секторе Хабаровска
Коммунальным службам приходится буквально штурмовать терриконы из бытовых отходов.
Коммунальным службам приходится буквально штурмовать терриконы из бытовых отходов.
Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.
Коммунальщики Хабаровска штурмуют очередные свалки в частном секторе города, превращенные местными жителями, недобросовестными предпринимателями и дачниками в настоящие терриконы твердых бытовых отходов. По словам заместителя начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, только за последние три месяца в Хабаровске ликвидировано около 260 свалок, сообщили ИА AmurMedia в
«В настоящее время комитетами по управлению районами города заключены еще 50 контрактов на вывоз большого количества мусора из мест его несанкционированного складирования. Стоит отметить, что ликвидация каждой из таких свалок — будь то просто придорожный мусорный завал, либо расчистка погребенной под отходами контейнерной площадки, обходится в 50−60 тысяч рублей, ведь зачастую приходится нагружать ТБО по 3−4 самосвала: нужно оплатить работу людей и утилизацию вывезенного на мусороперегрузочной станции, так что чистота — удовольствие не из дешевых», — сказал он.
Сегодня работа по извлечению
С помощью этого эксперимента, запущенного коммунальщиками в мае текущего года, АО «Спецавтохозяйство» надеется освободить частный сектор от мусорного ига. Число счастливых обладателей удобных 120-литровых пластиковых емкостей для индивидуального сбора бытовых отходов, оснащенных колесами и герметичными крышками, медленно, но верно, приближается к сотне.
Ранее Константин Балушкин уже отмечал, что главная причина возникновения огромных помоек кроется в том, что индивидуальные предприниматели, домовладельцы и члены садоводческих и огороднических товариществ не желают заключать договоры на вывоз мусора. Они попросту сваливают его там, где им это удобно и где есть вероятность остаться незамеченными — на контейнерные площадки частного сектора, жители которого также не торопятся подписывать соглашения об утилизации своих бытовых отходов.
«Ежедневно нам приходится привлекать свою и дополнительную технику подрядных организаций для разбора и вывоза этих завалов. Предприятие несет просто огромные убытки — до 30 миллионов рублей в год», — снова подчеркнул он.