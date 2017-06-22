Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10Умер Гельмут Коль
04:33 (мск), источник: VLADNEWS

Скоростная жд-магистраль Владивосток-Чанчунь может появиться в ближайшее время

Проект китайских инвесторов обсудили Александр Осипов и Баинь Чаолу.

Источник: VLADNEWS

Рассмотреть возможность реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Чанчунь-Владивосток предложил первый секретарь парткома провинции Цзилинь (КНР) Баинь Чаолу на встрече с первым замглавы минвостока Александром Осиповым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

— Проект магистрали предлагают китайские инвесторы. Мы уверены в перспективности такой магистрали, особенно с учетом того, что она оказывается в составе единой линии до Пекина. Мы считаем, что реализация этого проекта интересна как китайской, так и российской стороне, — сказал Чаолу.

Он привел в пример строительство высокоскоростной магистрали Чанчунь-Хунчунь, о загрузке которой в свое время высказывалось немало сомнений, однако проект был успешно реализован правительством, и сегодня эта магистраль напряженно загружена. Баинь Чаолу считает, что такой же востребованной станет и магистраль Чанчунь-Владивосток.

— Проект действительно интересен. Сейчас необходимо изучить возможности создания такой магистрали, проработать основные решения по проекту. Мы готовы этим заниматься, — прокомментировал замглавы минвостокразвития.

Напомним, ранее, в ходе рабочего визита в Пекин, глава министерства Александр Галушка заявил, что между Россией и КНР может появиться еще один мост по маршруту Полтавка-Дуннин:

— Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка-Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру, — отметил министр. Он также подчеркнул, что сегодня уже строятся мост Благовещенск-Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское-Тунцзян.

Отметим, в Чанчуне завершились переговоры российской делегации во главе с первым заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти и бизнеса провинции Цзилинь. Ключевой темой визита стала реализация совместного проекта по развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который соединяет провинцию Цзилинь и Приморский край, обеспечивая провинции кратчайший выход к морю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Приморье обеспокоены незаконной торговлей
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Партия Северной Ирландии требует 2 млрд фунтов за коалицию с Мэй
Трамп продлил санкции в отношении КНДР
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь