Скоростная жд-магистраль Владивосток-Чанчунь может появиться в ближайшее время
Проект китайских инвесторов обсудили Александр Осипов и Баинь Чаолу.
Проект китайских инвесторов обсудили Александр Осипов и Баинь Чаолу.
Рассмотреть возможность реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали
— Проект магистрали предлагают китайские инвесторы. Мы уверены в перспективности такой магистрали, особенно с учетом того, что она оказывается в составе единой линии до Пекина. Мы считаем, что реализация этого проекта интересна как китайской, так и российской стороне, — сказал Чаолу.
Он привел в пример строительство высокоскоростной магистрали
— Проект действительно интересен. Сейчас необходимо изучить возможности создания такой магистрали, проработать основные решения по проекту. Мы готовы этим заниматься, — прокомментировал замглавы минвостокразвития.
Напомним, ранее, в ходе рабочего визита в Пекин, глава министерства Александр Галушка заявил, что между Россией и КНР может появиться еще один мост по маршруту Полтавка-Дуннин:
— Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости. Мы считаем, что необходимо строить мост
Отметим, в Чанчуне завершились переговоры российской делегации во главе с первым заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Осиповым. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти и бизнеса провинции Цзилинь. Ключевой темой визита стала реализация совместного проекта по развитию международного транспортного коридора «Приморье-2», который соединяет провинцию Цзилинь и Приморский край, обеспечивая провинции кратчайший выход к морю.