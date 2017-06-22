МС-21 выполнил в Иркутске двухчасовой испытательный полет

МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний накануне, 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу корпорации «Иркут».

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко 20 июня на авиасалоне Paris Air Show заявил, что самолет МС-21−300 в рамках заводских доводочных испытаний выполнит более 30-ти полетов, после чего начнутся сертификационные испытания нового лайнера.

Напомним, МС-21−300 выполнил на днях очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но в этот раз с убранными шасси. По словам Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.