МС-21 выполнил в Иркутске двухчасовой испытательный полет
Авиалайнер совершил пятый полет по программе заводских испытаний.
Авиалайнер совершил пятый полет по программе заводских испытаний.
МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний накануне, 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко 20 июня на авиасалоне Paris Air Show заявил, что самолет МС-21−300 в рамках заводских доводочных испытаний выполнит более 30-ти полетов, после чего начнутся сертификационные испытания нового лайнера.
Напомним, МС-21−300 выполнил на днях очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но в этот раз с убранными шасси. По словам Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.
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МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие
Проект первого российского
Первый полет МС-21 состоялся 29 мая. Лайнер провел в воздухе полчаса на высоте 1 тысяча метров при скорости 300 км/ч. В ходе полета самолет был проверен на устойчивость и управляемость, также испытывалась работа двигателей. Была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Самолет пилотировали