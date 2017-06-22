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05:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МС-21 выполнил в Иркутске двухчасовой испытательный полет

Авиалайнер совершил пятый полет по программе заводских испытаний.

Источник: IrkutskMedia.ru

МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний накануне, 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу корпорации «Иркут».

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко 20 июня на авиасалоне Paris Air Show заявил, что самолет МС-21−300 в рамках заводских доводочных испытаний выполнит более 30-ти полетов, после чего начнутся сертификационные испытания нового лайнера.

Напомним, МС-21−300 выполнил на днях очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но в этот раз с убранными шасси. По словам Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70-ти таких лайнеров. Сейчас Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки.

Проект первого российского ближне-среднемагистрального авиалайнера был запущен в 2007 году. На разработку потратили около 245 млрд руб. Каталожная цена самолета составляет $91 млн. Длина машины — 42,2 метра. Высота — 11,5 метра. Размах крыла — 35,9 метров. Скорость — 870 км/час. Максимальная дальность полета — 6,4 км, пассажировместимость — до 211-ти человек. Поставки первых трех самолетов планируются в 2019 году. В Минпромторге рассчитывают продать до 2037 года более 1 тысячи МС-21.

Первый полет МС-21 состоялся 29 мая. Лайнер провел в воздухе полчаса на высоте 1 тысяча метров при скорости 300 км/ч. В ходе полета самолет был проверен на устойчивость и управляемость, также испытывалась работа двигателей. Была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Самолет пилотировали летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев. Второй испытательный полет состоялся 14 июня, он прошел в рамках программы заводских доводочных испытаний, без замечаний. В ходе испытания определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Третий испытательный полет МС-21 состоялся 15 июня, длился 1,5 часа. Входе задания проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского.

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