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06:47 (мск), источник: VN.ru

На трех станциях метро откроют отремонтированные входы

Ко Дню города в Новосибирске откроют входы на станции метро «Красный проспект», «Гагаринская» и «Студенческая» — с февраля они были закрыты на ремонт. Обновляют в метрополитене и подвижной состав — до конца года на линии выйдут еще четыре вагона.

В цехе обретают новую жизнь старые метро-вагоны. Сегодня в новосибирском депо половине подвижного состава уже за 30 лет. Капитальный ремонт начинается с того, что вагон полностью разбирают. В салоне снимают сиденья, световое оборудование, счищают слой старой краски. Остается только металлический каркас. Состав под номером 8670 проработал на линии 32 года, последние шесть месяцев стоял без движения. Сейчас его не узнать.

— Это полная разборка вагона, проверка металла, затем полная очистка вагона, замена и установка нового оборудования. Здесь все новое, гарантированно, этот вагон должен прослужить еще 15 лет, — говорит руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

Теперь новенький состав должен пройти три миллиона километров, вчера он вышел на Ленинскую линию. Ежегодно в новосибирской подземке ремонтирует восемь вагонов, это два полноценных состава. Обновляют и подземные помещения станций. В этом году полностью обновили три выхода из метро на станциях «Гагаринская», «Студенческая» и «Красный проспект». На выходе из метро теперь все новое, начиная от облицовочного гранита до ступенек и поручней. Здесь заменили даже двери. Кстати, открываются они пока с трудом, потому что механизм до конца еще не разработан.

Пройти к Дворцу бракосочетания через подземный переход станции «Красный проспект» можно еще со вчерашнего дня. Остальные станции заработают ко Дню города — все работы там завершены.

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