Почему картошка в Казахстане за год подорожала в 10 раз

Час пик приходится на конец весны и начало лета, когда старые запасы уже съедены (или сгнили), а новый урожай еще не подошел. В этот период рынок оказывается во власти поставщиков зарубежной продукции, ценообразование на которую отследить невозможно. Скачок цен — как следствие.

Однако так ситуация выглядит только в теории. На практике же выясняется, что в Казахстане нет достаточного количества современных картофелехранилищ, имеющих охлаждающее оборудование. А без него сохранять клубни в теплый период года невозможно.

Карагандинская и Павлодарская области — центры картофелеводства Казахстана. Регионы производят его больше собственной потребности в два-три раза. То есть, имеют возможность в течение всего года обеспечивать товаром по стабильным ценам не только собственное население, но и выходить в другие области, в том числе играть весомую роль в качестве основных участников продовольственного пояса Астаны.

Крупнейшее картофельное хозяйство Карагандинской области ТОО «Шанс» в 2016 получило щедрый урожай, более 300 центнеров с гектара. С закрытием потребности региона проблем не было бы, имей фермеры возможность сохранить все выращенное.

— Картофелехранилищ в нашей области, как и в целом по Казахстану, не хватает, — говорит Игорь Жабяк, директор ТОО «Шанс». — И даже в большинстве имеющихся нет охлаждающего оборудования, которое позволило бы сохранять картофель в летний период. Когда стоит морозильная камера, хранить картофель можно хоть все лето. А без нее — только до весеннего потепления. Мы сами стараемся уже в апреле освободить склады, потому что при резком потеплении клубни начинают расти и приходят в негодность. Нам сейчас звонят из госорганов, спрашивают, мол, что за дела, почему картофель такой дорогой? А мы-то тут при чем? Не надо пытаться уличить нас, производителей, в каком-то сговоре или саботаже. У нас своих запасов уже давно нет — мы так же ждем урожая, как все.

Скромные прогнозы

Ранний казахстанский картофель появится к августу. Только тогда цена пойдет на спад. Сейчас в Казахстане на прилавках импортный картофель — из Китая, Ирана, Пакистана, Туркменистана. Естественно, на его стоимость влияют и транспортные расходы, и маржа поставщиков. И конечно, фактор востребованности заставляет поставщиков поднимать ценовую планку.

Несколько лет подряд сглаживать ситуацию помогали продовольственные стабилизационные фонды, закладываемые осенью, в моменты сезонного снижения на сельзхозпродукцию. Однако в прошлом году во многих регионах страны картофель в стабфонды не закупался. Возможно, причина была его в низкой стоимости — власти посчитали, что рынок достаточно насыщен для саморугуляции цен. Это решение и вышло боком сейчас.

При этом, Игорь Жабяк прогнозирует, что даже с появлением местного картофеля цены хоть и снизятся, но не до прежнего уровня. Фермер предварительно оценивает себестоимость килограмма клубней в нынешнем году в 65 — 70 тенге, тогда как годом ранее она была в три раза ниже.

— Вы посмотрите: ГМС в нынешнем году дороже прошлого на 32%, — говорит директор ТОО «Шанс». — И все остальное также подскочило в цене — расходники, запасные части для техники, гербициды, удобрения. Все поставщики хотят заработать, и это влияет на себестоимость.

Кроме того, крестьяне не ожидают настолько щедрого урожая, какой они собрали осенью 2016 благодаря небывало влажному лету. Нынешний сезон — засушливый. Кроме того, весна была холодной, да и начало лета тоже неблагоприятное — днем слишком жарко, ночью слишком прохладно. Эти факторы вкупе с отсутствием осадков сдерживают развитее картофеля. Ну, а при низком урожае цены — высокие.

Проекты без субсидий

Возвращаясь к теме хранилищ, Игорь Жабяк сетует на то, что новая Госпрограмма развития АПК РК на 2017−20121, принятая в начале года, не предусматривает субсидирование строительно-монтажных работ и оборудования, необходимого для оснащения.

Напомним, что в прежней стратегии развития сельского хозяйства Казахстан, программе «Агробизнес 2020», был заложен целый ряд инструментов, стимулирующих инвестиции в капитальное строительство на селе. Особенно сельхозтоваропроизводителей порадовало появление с 2014 инвестиционных субсидий — возврата части расходов, понесенных при строительстве новых или модернизации действующих производств в приоритетных секторах АПК. В число приоритетов входили и овощехранилища.

Однако практически сразу с выплатами инвестсубсидий возникли проблемы. Запланированного в рамках программы объема бюджетных средств на оплату всех поступающих от сельчан заявок не хватало.

В последних числах января текущего года на заседании комитета АПК Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева сообщила, что на конец 2016 объем непогашенных обязательств составил 58 млрд тенге. При этом на весь 2017 МСХ РК располагает суммой субсидий в 25 млрд тенге. То есть, даже если просто погасить прошлые долги, не принимая новые заявки, долг оставался на уровне 33 млрд тенге.

Позже из госказны недостающая для оплаты долга сумма была все-таки выдела дополнительно, но во избежание накопления новых финансовых обязательств МСХ РК большую часть субсидий отменил. Под сокращение попали и строительно-монтажные работы, а также субсидии на оборудование для картофелехранилищ.

— Когда министр сельского хозяйства приезжал в Караганду с отчетной встречей, я задавал вопрос по этому поводу: почему нас оставили без поддержки? — рассказывает Игорь Жабяк. — То есть, в прошлом году я начал строить картофелехранилище на 10 тыс. тонн, просчитав бюджет проекта с расчетом на субсидии. Это существенная часть расходов. Но в том году я в программу субсидирования не успел войти, а с нынешнего года — все, она закрыта. Мое предложение было в том, что те проекты, которые были начаты ранее, все-таки поддержать субсидированием. Это важные для отрасли объекты по всей стране — молочно-товарные фермы, откормочные площадки, овощехранилища. В Минсельхозе обещали рассмотреть вопрос, но так и оставили нас за бортом.

Сейчас хозяйство завершает проект собственными силами. Но понятно, что возросшие расходы лягут в цену продукции.

Мина под овощами

Катастрофическая нехватка овощехранилищ по стране приводит не только к ценовым скачкам наподобие картофельного в нынешнем сезоне. Финансовый ущерб несут и сами крестьяне.

Дело в том, что большую часть картофеля выращивают хозяйства, имеющие площади всего по 50 — 100 га. Им хранить свой урожай негде, поскольку позволить себе построить склад они не могут. Поэтому в августе — сентябре, когда цены минимальные, мелкие фермеры вынуждены отдавать свой урожай прямо с поля за бесценок. Таким образом, они не получают необходимой для развития прибыли, а рынок по сезонам бросает от перенасыщенности к дефициту.

Возвращаясь к новой Госпрограмме развития АПК РК на 2017−2021, аграрии видят в ней еще одну мину замедленного действия: в документе поставлена задача за пять ближайших лет ввести по стране более 600 тыс. га орошаемых земель. Этот пункт никак не согласуется с отказом в господдержке строительства овощехранилищ.