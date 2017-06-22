Когда тенге нащупает дно

«Основным фактором для снижения тенге выступает динамика цен на нефть, на которую влияет мнение о том, что мер, предпринятых странами-экспортерами, заключившими соглашение в рамках ОПЕК+, будет недостаточно для стабилизации и установления баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей. В результате нефть марки Brent отступила в район $46, что не могло не оказать негативного влияния на динамику казахстанской валюты», — пояснил Богдан Зварич, аналитик группы компаний «ФИНАМ».

По мнению Мурата Темирханова, члена правления Halyk Finance, на резкое ослабление тенге повлияло падение курса рубля. «В целом ситуация с ослаблением тенге вполне объяснима: нефть Brent подешевела до ниже $46 за баррель. Однако также очевидно, что тенге чересчур сильно прореагировал на ситуацию на нефтяном рынке и в этом виноват рубль. Тенге сейчас четко идет в фарватере рубля, и на российскую валюту действуют дополнительные факторы, помимо нефти. Федеральная резервная система США повысила ставку, а Центральный банк России, наоборот, понизил ключевую ставку», — подчеркнул собеседник.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента компании «Альпари», уверена, что факторов, повлиявших на курс, много. «Первый и самый главный — низкие цены на нефть. Второй — опасения, что в России и ЕАЭС на фоне падения цены нефти возможно ухудшение экономической ситуации, что может снизить спрос на казахстанскую экспортную продукцию (металлы и т. д. ). Третий — повышение процентной ставки в США, которое укрепило доллар и обвалило почти все валюты развивающихся стран», — подчеркнула аналитик «Альпари». Отчасти, по ее словам, также падение тенге можно объяснить влиянием ожиданий EXPO, что, по сообщениям ряда СМИ, может увеличить дефицит бюджета Казахстана, который по итогам 2016 года составил 1,74% ВВП, несколько превысив ожидания рынка.

В Нацбанке также сообщили, что на резкое ослабление тенге повлияла динамика цен на нефть. «Однако ослабление национальной валюты наблюдается не только в Казахстане, но и в других странах со схожей экономикой. С начала недели некоторое снижение показали следующие валюты, имеющие положительную корреляцию с ценой на нефть: с закрытия дня 19 июня по текущий момент тенге — на 2,3%, российский рубль — на 2,7%, канадский доллар — на 0,5%, бразильский реал — на 1,4%, норвежская крона опустилась на 0,7%. С пятницы тенге ослабел на 3%, российский рубль — на 4%, канадский доллар — на 0,6%, бразильский реал — на 1,1%, норвежская крона упала на 1,4%», — говорится в сообщении регулятора.

Помимо этого, уверен Мурат Темирханов, усилились санкции в отношении России со стороны США. «В результате интерес иностранных инвесторов, которые ранее были заинтересованы во вложениях в рублевые активы, падает, что приводит к дополнительной девальвации рубля. То есть, если хотите отслеживать курс тенге к доллару, то в первую очередь нужно обращать внимание на курс рубля к доллару. Предполагаю, что Нацбанк все-таки имеет определенный целевой курс тенге к рублю и он не даст тенге сильно отклониться от этого курса. Паритет тенге к рублю в ближайшей перспективе, скорее всего, останется в районе 5,5 рубля за тенге», — считает эксперт.

Синдром Нацбанка

Впрочем, падение тенге оказалось не столь существенным, как, например, после перехода на инфляционное таргетирование. И, как пояснил Мурат Темирханов, тот факт, что доллар к тенге достиг отметки в 328 — это нормальная ситуация, поскольку достаточно сильно упала цена на нефть. Поэтому, по его мнению, сейчас вмешательства со стороны Нацбанка в валютный рынок интервенциями не требуется. «Финрегулятор может вмешаться в формирование курса только тогда, когда курс тенге начнет формироваться под воздействием нерыночных факторов. К примеру, когда нефть будет дорожать, а тенге слабеть», — уточнил эксперт.

«Судя по тому, что Нацбанк сейчас придерживается политики плавающего курса, интервенции со стороны Нацбанка могут быть только в том случае, если будет резкий, шоковый рост курса тенге к доллару, или его ослабление. Если будет наблюдаться активная спекулятивная атака на курс тенге к доллару и если это не будет подкреплено адекватным снижением курса рубля, удешевлением нефти, тогда Нацбанк, возможно, будет вмешиваться. Считаю, что если Нацбанк и будет проводить интервенции, то они будут минимальны», — считает Талгат Камаров, председатель правления «Сентрас Секьюритиз».

В любом случае, напомнил в сообщении Нацбанк, он продолжает отслеживать ситуацию на валютном рынке и оставляет за собой право принимать меры по сглаживанию избыточной волатильности.

Прогнозы

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев предположил, что в краткосрочной перспективе (до шести недель) курс тенге к доллару может упереться в планку около 330 тенге, даже если не будет каких-то негативных новостей по нефти или российскому рублю, — подчеркнул Мурат Кастаев.

«Если цены на нефть и рубль стабилизируются на текущих уровнях, то курс тенге плавно может достигнуть уровня 330 тенге за доллар, доллар может колебаться в коридоре 320−340 тенге. Но при этом все будет зависеть от динамики цен на нефть и рубль», — предположил Талгат Камаров.

Мурат Темирханов считает, что в ближайшее время «доллар вряд ли достигнет отметки 340 тенге». «Но опять-таки нужно смотреть на движение курса рубля. Правительство России ранее подчеркивало, что курс рубля 60−61 за доллар — оптимальный курс на сегодня при цене за нефть в районе $50. Сейчас правительство РФ официально скупает доллары и может легко прекратить делать это, чтобы не дать рублю сильно обесцениться. Скорее всего, рублю не дадут упасть ниже 61−62 за доллар. По нашим прогнозам, если санкции в отношении России не будут усилены и нефть не подешевеет, максимальная отметка, которой может достичь доллар, — 330−335 тенге. Если же стоимость нефти приблизится к $40 за баррель и ниже, то, конечно, тенге ослабнет еще сильнее, чем сейчас», — уверен эксперт.

Наталья Мильчакова считает, что если нефть упадет ниже $40 за баррель, возможны любые варианты. «Мы бы ставили до конца года на то, что тенге сохранится в широком коридоре в размере 310−320 тенге за доллар», — отметила она.

Аналитик компании «ФИНАМ» не видит существенного потенциала для дальнейшего снижения цен на нефть. «Низкие цены на нефть не позволят сильно вырасти добыче в США, что будет поддерживать рынок энергоносителей, так же как снижение запасов углеводородов в Штатах. Не стоит забывать и про соглашение, заключенное в рамках ОПЕК+, которое ведет к ограничению поставок нефти от стран, его подписавших. Это способствует снижению предложения и будет вести к балансу рынка. В результате мы не исключаем возвращения нефти марки Brent в район $50 за баррель. В случае подобного развития ситуации я не исключаю возможности восстановления тенге в среднесрочной перспективе и возвращения доллара в район 315 тенге за единицу американской валюты», — заключил Богдан Зварич.