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07:02 (мск), источник: Tengrinews

Цены на нефть упали ниже 45 долларов

Цены на нефть впервые с ноября 2016 года опустились ниже 45 долларов за баррель, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные электронных торгов.

По состоянию на 8.35 по времени Астаны 22 июня стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет 44,87 доллара за баррель, снизившись на 2,5 процента. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по 42,63 доллара за баррель.

Цены продолжают падение даже несмотря на то, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 16 июня, сократились на 2,5 миллиона баррелей — до 509,1 миллиона.

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