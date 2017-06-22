Цены на нефть упали ниже 45 долларов

По состоянию на 8.35 по времени Астаны 22 июня стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет 44,87 доллара за баррель, снизившись на 2,5 процента. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по 42,63 доллара за баррель.

Цены продолжают падение даже несмотря на то, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 16 июня, сократились на 2,5 миллиона баррелей — до 509,1 миллиона.