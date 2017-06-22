Омское УФАС запретило использовать образ Родины-матери в рекламе ремонта квартир
УФАС России по Омской области признало ненадлежащей рекламу ремонта квартир, где для привлечения клиентов использован образ
УФАС России по Омской области признало ненадлежащей рекламу ремонта квартир, где для привлечения клиентов использован образ
Один из плакатов с такой рекламой появился в лифте жилого дома по ул. Б. Архитекторов.
«Нужен ремонт? Качественные отделочные работы любой сложности от А до Я…», — гласила надпись.
Кроме того, на постере была изображена женщина с плакатом в руке с надписью «За ремонтом сюда!», а ее образ был очень схож с образом
Рекламная листовка так возмутил одного из омичей, что он оставил соответствующее обращение на Едином портале госуслуг, после чего в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.
Омское УФАС признало рекламу ненадлежащей, нарушающей закон «О рекламе». Однако предпринимателю не будет выдано предписание — он уже убрал плакат из лифта добровольно.
Интересно, что в апреле 2017 года Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу турфирмы, где также был использован образ