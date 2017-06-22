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07:14 (мск), источник: СуперОмск

Омское УФАС запретило использовать образ Родины-матери в рекламе ремонта квартир

УФАС России по Омской области признало ненадлежащей рекламу ремонта квартир, где для привлечения клиентов использован образ Родины-матери.

Один из плакатов с такой рекламой появился в лифте жилого дома по ул. Б. Архитекторов.

«Нужен ремонт? Качественные отделочные работы любой сложности от А до Я…», — гласила надпись.

Кроме того, на постере была изображена женщина с плакатом в руке с надписью «За ремонтом сюда!», а ее образ был очень схож с образом Родины-матери с плаката «Родина-мать зовет!» времен ВОВ художника Ираклия Тоидзе.

Рекламная листовка так возмутил одного из омичей, что он оставил соответствующее обращение на Едином портале госуслуг, после чего в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.

Омское УФАС признало рекламу ненадлежащей, нарушающей закон «О рекламе». Однако предпринимателю не будет выдано предписание — он уже убрал плакат из лифта добровольно.

Интересно, что в апреле 2017 года Омское УФАС признало ненадлежащей рекламу турфирмы, где также был использован образ Родины-матери со знаменитого плаката, сообщили в пресс-службе ведомства.

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