Омское УФАС запретило использовать образ Родины-матери в рекламе ремонта квартир

Один из плакатов с такой рекламой появился в лифте жилого дома по ул. Б. Архитекторов.

«Нужен ремонт? Качественные отделочные работы любой сложности от А до Я…», — гласила надпись.

Кроме того, на постере была изображена женщина с плакатом в руке с надписью «За ремонтом сюда!», а ее образ был очень схож с образом Родины-матери с плаката «Родина-мать зовет!» времен ВОВ художника Ираклия Тоидзе.

Рекламная листовка так возмутил одного из омичей, что он оставил соответствующее обращение на Едином портале госуслуг, после чего в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.

Омское УФАС признало рекламу ненадлежащей, нарушающей закон «О рекламе». Однако предпринимателю не будет выдано предписание — он уже убрал плакат из лифта добровольно.