Сироты в Болотном разгромили полученные от государства квартиры

«Там ужасно! Они выбрасывают пакеты с мусором прямо из окон. У них везде грязь. Все в ужасном состоянии, они ничего не убирают, — посетовала VN.ru жительница военного городка, где стоят три сиротские новостройки. — Конечно, нам “повезло” с этими домами. Мы жили спокойно. А теперь. Они кричат, дерутся ночью. Наша детская площадка теперь — это место для распития пива».

Жалобы от жителей соседних домов на «новоселов-сирот» так и сыплются. Любовь Коновец ключи от новой студии получила год назад. В квартире проживает с дочкой и мужем. Она тоже подтверждает, что «вечерами и ночами в их доме “весело” всем. Постоянные драки в подъездах, и музыка орет».

Полицию, по словам местных жителей, они вызывают по два раза в неделю. Но на сирот, получивших бесплатное жилье от государства, такие меры не действуют. Ночь веселятся, спят до обеда, практически никто не работает. Долг за коммунальные услуги в сиротских домах растет ежемесячно.

— Ни одна управляющая компания не выразила желание сотрудничать с этими тремя новостройками, в которых проживают бывшие дети, оставшиеся без попечения родителей и из числа сирот, — говорит VN.ru специалист отдела опеки и попечительства района Татьяна Васильева. — Эти дома ни одна компания не обслуживает. Проживающие в этих домах оплачивают в лучшем случае электроэнергию, в худшем — ничего.

По оценке специалистов опеки, больше половины новоселов-сирот не проживают в предоставленных государством квартирах. Часть нанимателей умудряются жилье сдавать, что противозаконно. На сегодня в самом новом доме проживают всего четыре сироты. Территория вокруг всех трех новостроек, в которых проживают дети — сироты, не благоустроенна. Клумбы заросли травой, пешеходные дорожки в мусоре, лестничные пролеты и подъезды захламлены.

После очередного осмотра дома и квартир администрация Болотнинского района подала иск в суд. Начальник юридического отдела администрации Артем Чугайнов пояснил, что исковые заявления в суд поданы с требованием возместить имущественный ущерб и лишить права пользования муниципальным жильем. Решение суда по одному иску уже вступило в силу.

В данный момент юристы готовят документы в суд в отношении еще двух претендентов на выселение и возмещение ущерба. Ранее такие меры воздействия не практиковались в районе. Возможно, безнаказанность и развязала руки сиротам, что за полгода они успели распродать с квартир двери, радиаторы и сантехнику. Теперь придется все вернуть.