В Ленинском районе Уфы сегодня на 8 часов отключат свет

Так, сегодня, с 9:00 до 17:00 будет отключен свет в домах 14 и 16/1 по улице Летчиков, в случае, если УЖХ не переведет нагрузку на резервное питание.

Сообщается, что причиной отключения стал ремонт ТП-2591, РУ-0,4кВ, 1 секции шин, для установки трансформаторов тока.