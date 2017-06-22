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07:40 (мск), источник: 365info.kz

Казахстан обошел США по скорости мобильного интернета — исследование

Казахстан занял 58-е место в рейтинге стран по скорости мобильного интернета 4G.

Источник: 365info.kz

При этом Гоконг оказался за 59-м месте, США — на 61-м. Рейтинг подготовлен британской аналитической компанией Open Signal.

По информации Open Signal, cкорость мобильного интернета в нашей стране составляет 16,64 Мб/сек, как и в России, разделившей 58-е место с Казахстаном. В США скорость составляет 14 Мб/сек при среднемировой скорости в 16,2 Мб/сек.

Лидеры по скорости 4G — Сингапур, Республика Корея и Венгрия (45,62, 43,46 и 42,61 Мб/сек соответственно).

Другой рейтинг от той же компании ранжировал страны по доступности 4G. Здесь лидируют Республика Корея, Япония, Норвегия и США, где подключиться к 4G можно с 96,38%, 93,48%, 86,96% и 86,5% территории соответственно. Казахстан по этому показателю оказался на 55-м месте — у нас 4G-сеть покрывает 61,2% территории. В России, оказавшейся на 59-м месте, выйти в соцсеть со смартфона можно с 59,08% территории.

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