2,5 млрд рублей задолжали неплательщики транспортного налога

На развитие регион тратит лишь десятую долю своего бюджета. На что идут остальные средства, как пополняется региональная казна — разбирались депутаты Законодательного собрания. Публичные слушания отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год традиционно прошли в преддверии последней в этом парламентском сезоне сессии. Консервативный вариант оправдался — В целом бюджет 2016 года был исполнен в достаточной степени успешно по всем социальным статьям, по бюджету доходов и расходов, — заявил журналистам перед слушаниями Александр Морозов, председатель комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. — Мы выполнили все плановые показатели, которые определяли, и, формируя бюджет, затем меняя его показатели, поправки вносили шесть раз. Цена вопроса была около шести миллиардов рублей. Это были прежде всего расходы на социальную сферу — на выполнение задач, поставленных указами Президента, в том числе на исполнение зарплатных назначений, наказов избирателей, на межбюджетные отношения. Почти 90 процентов бюджета Новосибирской области — социальные обязательства, остальные средства так или иначе выстраиваются в качестве так называемого бюджета развития. За основу бюджетного планирования на 2016 год был принят консервативный вариант, отметил в своем докладе зампредседателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Такой подход предусматривал медленное восстановление инвестиций и производства при слабом росте потребительского спроса и ограниченных возможностях бюджета.

Министр финансов обратил внимание на то, что недоимка по налогам в консолидированный бюджет региона по итогам 2016 года составила 5,6 миллиарда рублей и выросла на 20 процентов по сравнению с 2015 годом.

— Структура недоимки существенно не изменилась, — сказал Виталий Голубенко. — Сорок восемь процентов в ней составляют имущественные налоги физлиц, и в частности транспортный налог. Недоимка по НДФЛ приросла на 10 процентов за счет отражения в отчетности налоговых органов текущих отчислений по НДФЛ после введения квартальной отчетности по налогу. Сейчас, благодаря этому, мы получаем актуальные данные, насколько реально соблюдают налоговые агенты налоговое законодательство по НДФЛ. Транспортный налог — подтвердить! Поступления налогов от юридических лиц также сократились — в целом на 7,8 процента. Наибольший рост недоимки показали предприятия обрабатывающей промышленности, организации, которые занимаются производством и распределением газа и воды, а также компании строительной отрасли. Нарушения налоговой дисциплины наблюдались даже у такого крупного налогоплательщика, как АО «Сибирский ликеро-водочный завод», который задолжал 231 миллион рублей. По словам министра, завод каждый месяц в 2016 году отставал в платежах по акцизам на алкогольную продукцию. По мнению министра финансов, для того чтобы улучшить ситуацию в текущем году, поставлена задача работать по персонализации налоговой задолженности, вплоть до конкретных налогоплательщиков, так как абстрактные меры эффекта не дают.

По словам руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексея Легостаева, за счет проведения контрольной работы в 2016 году в бюджет дополнительно начислено 2 миллиарда рублей, взыскано 1,3 миллиарда.