2,5 млрд рублей задолжали неплательщики транспортного налога
Неплательщики транспортного налога задолжали бюджету 2,5 миллиарда рублей. Собираемость его сократилась на 11 процентов по сравнению с 2015 годом.
Неплательщики транспортного налога задолжали бюджету 2,5 миллиарда рублей. Собираемость его сократилась на 11 процентов по сравнению с 2015 годом.
На развитие регион тратит лишь десятую долю своего бюджета. На что идут остальные средства, как пополняется региональная казна — разбирались депутаты Законодательного собрания. Публичные слушания отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год традиционно прошли в преддверии последней в этом парламентском сезоне сессии.
Консервативный вариант оправдался
— В целом бюджет 2016 года был исполнен в достаточной степени успешно по всем социальным статьям, по бюджету доходов и расходов, — заявил журналистам перед слушаниями Александр Морозов, председатель комитета Заксобрания по бюджетной,
За основу бюджетного планирования на 2016 год был принят консервативный вариант, отметил в своем докладе зампредседателя правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Такой подход предусматривал медленное восстановление инвестиций и производства при слабом росте потребительского спроса и ограниченных возможностях бюджета.
— Структура недоимки существенно не изменилась, — сказал Виталий Голубенко. — Сорок восемь процентов в ней составляют имущественные налоги физлиц, и в частности транспортный налог. Недоимка по НДФЛ приросла на 10 процентов за счет отражения в отчетности налоговых органов текущих отчислений по НДФЛ после введения квартальной отчетности по налогу. Сейчас, благодаря этому, мы получаем актуальные данные, насколько реально соблюдают налоговые агенты налоговое законодательство по НДФЛ.
Транспортный налог — подтвердить!
Поступления налогов от юридических лиц также сократились — в целом на 7,8 процента. Наибольший рост недоимки показали предприятия обрабатывающей промышленности, организации, которые занимаются производством и распределением газа и воды, а также компании строительной отрасли. Нарушения налоговой дисциплины наблюдались даже у такого крупного налогоплательщика, как АО «Сибирский
По мнению министра финансов, для того чтобы улучшить ситуацию в текущем году, поставлена задача работать по персонализации налоговой задолженности, вплоть до конкретных налогоплательщиков, так как абстрактные меры эффекта не дают.
Налоговые агенты уплатили 636 миллионов рублей доначисленного НДФЛ.
— По нашим оценкам, на темпы роста поступлений по НДФЛ повлияла работа по легализации зарплаты и снижению неформальной занятости населения, — добавил главный налоговик.
Что касается транспортного налога, то Алексей Легостаев посоветовал руководителям предприятий, присутствующим на слушаниях, начинать с себя, потребовать от своих сотрудников предоставлять подтверждения об уплате транспортного налога.
— В 2016 году недоимка по транспортному налогу составила 2,5 миллиарда рублей, собираемость — 78 процентов, на 11 процентов меньше, чем в 2015 году. Как работодатели требуйте со своих подчиненных информацию об отсутствии задолженности. Эту задачу реализовать несложно.
СПРАВКА
Доходы областного бюджета в 2016 году составили 117 миллиардов 176 миллионов рублей, что на 2 миллиарда 557 миллионов, или на 2,2 процента, больше прогнозируемого объема, утвержденного законом об областном бюджете региона (114 миллиардов 618 миллионов рублей). При этом доля поступлений из федерального бюджета снизилась с 23,8 процента в 2011 году до 14,1 процента в 2016 году.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 25 от 21 июня 2017 года.