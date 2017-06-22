Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
На высокопоставленного российского чиновника напали в Париже
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12Акции протеста 12 июня
08:00 (мск), источник: NewsKo

В Перми дополнительно отремонтируют дороги на 100 млн руб

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Перми будут отремонтированы дополнительно восемь объектов на 100 млн руб.

Эти средства удалось сэкономить в ходе распределения подрядов в крае. Об этом стало известно на совещании, посвящённом реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», которое сегодня провели министр транспорта РФ Максим Соколов и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт совместно с главой Пермского края Максимом Решетниковым.

Как рассказал Максим Соколов, цель проекта — приведение дорог в надлежащее состояние и снижение количества аварий. В целом, сегодня по 75% объектов, вошедших в программу, заключены контракты с подрядчиками. Министр напомнил, что строительный сезон в разгаре и необходимо приступать к работам. Также он предупредил, что министерство совместно с Федеральным дорожным агентством будет проверять качество выполнения работ, и если будут обнаружены нарушения — средства, выделенные из федерального бюджета, будут перераспределяться.

Он напомнил: если дороги перекрываются на время проведения работ, необходимо подумать о перераспределении трафика, чтобы меньше неудобств причинить жителям России. Максим Соколов подчеркнул, что важно слышать обратную связь от граждан по вопросам, связанным с дорожным ремонтом и строительством.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов поделился впечатлениями о ходе дорожных работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Пермском крае.

«Мы выезжали на шоссе Космонавтов — это одна из магистральных артерий города Перми. Совместно с представителями Пермской агломерации и Министром транспорта Пермского края проинспектировали ход работ. Подрядные организации доложили о том, какие технические решения были приняты при проектировании работ. Надо сказать, что качеством я удовлетворён», — отметил Игорь Астахов.

Всего в Пермской городской агломерации в рамках федеральной программы ремонтируется 79 дорог.

Как сообщил Максим Решетников, в 2017 году в программу будут внесены дополнительно ещё восемь объектов, средства на которые в Пермском крае сэкономили при распределении контрактов. Сумма на ремонт этих объектов составит 100 млн руб.

«В мае, когда заключили все контракты на ремонт дорог, появилась экономия, согласовали перечень восьми дополнительных объектов, которые успеем сделать в этом году. Отрадно, что субъекты, которые имеют экономию, могут сделать больше, вместо того, чтобы возвращать деньги в федеральный бюджет. Будут отремонтированы объекты в Перми, Добрянке и Краснокамске», — рассказал Максим Решетников.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 30 млрд руб. распределяется между бюджетами 34 субъектов Федерации.

На развитие дорожной сети Пермской городской агломерации наш регион получил 1 млрд руб.

В состав Пермской городской агломерации входят город Пермь, Пермский, Добрянский и Краснокамский районы.

До 2018 года в рамках реализации проекта запланирован ремонт дорог федерального и регионального значения в Пермской городской агломерации, мероприятия по ликвидации очагов аварийности, оборудование пешеходных переходов. После 2018 года программой предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации, устройство освещения.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новые голоса «пермского Моцарта»
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Трамп заявил, что будет бороться с «тиранией коммунизма»
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь