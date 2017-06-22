За сутки в Омске уложили 40 тысяч квадратных метров асфальта

За прошедший день дорожники уложили первый и второй слой асфальта на площади более 40 тысяч квадратных метров. Как уточнили в департаменте городского хозяйства, это самый высокий результат за сутки с начала масштабного ремонта дорог в этом году.

Так, вчера подрядчики закончили укладывать первый слой асфальта на улицах Энтузиастов, Гашека и Сибирском проспекте. Полным ходом идет укладка второго слоя покрытия на таких объектах, как улица Кошевого и Заозерная.

Деформированное дорожное покрытие продолжают снимать на улицах Нефтезаводская, 22 Партсъезда и на подходах к Ленинградскому мосту.

В ближайшие дни должны досрочно закончиться работы на нескольких улицах.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— Хотел бы обратиться к омичам с благодарностью за то, что они терпят неизбежные неудобства при передвижении по городу. Однако надо отдать должное и подрядчикам: примерно три четверти физического объема работ они выполняют в вечернее и ночное время.

Напомним, в этом году в рамках масштабного ремонт дорог в городе приведут в порядок 33 объекта до 27 июля.