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07:51 (мск), источник: Om1.ru

У маслозавода «Нижнеомский» конфисковали 4,5 тонны поддельного масла

Продукция, внешне похожая на масло, на самом деле оказалась подозрительным веществом, содержащим в составе растительные спирты.

После жалоб местных жителей прокуратура Нижнеомского района совместно с региональным Роспотребнадзором отправились с проверкой на производство ООО «Маслозавод «Нижнеомский». Как сообщает прокуратура Омской области, находок оказалось достаточно для того, чтобы возбудить дело.

В производственном помещении обнаружили 20 коробок с маслом «Традиционное», «Крестьянское» и «Фермерское». На упаковках не была указана дата изготовления.

Прокуратура Омской области:

 — Также обнаружена продукция, общей массой более 4,5 тонн, внешне похожая на масло, расфасованная в полиэтиленовые упаковки по 0,5 кг, 1 кг, 5 кг и 20 кг, на которых отсутствовала информация о наименовании продукта, изготовителя, даты изготовления, а также нормативных документов, на основании которых изготовлен продукт.

Странную маслообразную продукцию исследовали в лаборатории. Анализы показали, что это не масло, а подделка. В более 800 кг товара нашли фитостерины. Это растительные стероидные спирты. В природе фитостерины присутствуют только в растениях. Следовательно, в якобы сливочное масло на заводе «Нижнеомский» подмешивали растительные масла.

Прокурор Нижнеомского района Сергей Кирилин возбудил административное дело по статье «Хранение в целях сбыта продукции и товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством». После разбирательства Нижнеомский районный суд наказал маслозавод «Нижнеомский» штрафом на сумму 60 тысяч рублей. Кроме того, у предприятия конфисковали все 4,5 тонны поддельной продукции.

Прокуратура напоминает, что в декабре 2016 года и феврале 2017 года Арбитражный суд Омской области привлекал ООО «Маслозавод «Нижнеомский» за нарушение требований технических регламентов.

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