В Уфе на проспекте Октября обустроят два новых сквера

Администрация отчиталась о работах по благоустройству проспекта на участке между перекрестками с улицами Галле и Оренбургской. В этом году здесь планируется построить два новых сквера — возле заправки «Лукойла» в начале проспекта и в створе дома № 21, за остановкой имени города Галле.

Также планируется облагородить газон на перекрестке с улицей Степана Халтурина.

Полностью завершить строительство зон отдыха планируется в сентябре.