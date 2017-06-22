Столичные чиновники оценили готовность нового аэропорта

Они прибыли во главе большой делегации. В ходе визита чиновники посетили новый терминал пермского аэропорта.

Делегация побывала в районе будущих телетрапов и рулежных дорожек. Именно это стало главной темой обсуждения, в котором приняли участие министр транспорта Максим Соколов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и глава региона Максим Решетников.

Также они оценили готовность будущего аэропорта. Сейчас она составляет 75%. Что касается коммуникаций, связанных с водой, то они готовы сейчас на 100%.

Главное отличие, которого ждут все пермяки — наличие переходных галерей, откуда пойдут пять телетрапов. Таких галерей будет три. Говоря простым языком, человек из аэропорта попадет сразу в самолет.

Что касается пропускной способности аэропорта, то в год в дальнейшем он сможет принимать до 3 миллионов пассажиров. Сумма инвестиций составит более 5 млрд рублей.