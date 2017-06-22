Терминалы для снятия запрета на выезд появились в аэропортах Казахстана

В ближайшее время такой терминал заработает и в аэропорту Актау, сообщает пресс-служба АО «Казпочта».

Граждане, которым выставлен временный запрет на выезд, могут оплатить долги в круглосуточном режиме. Для проверки и оплаты задолженности должнику необходимо ввести в терминал ИИН. В течение 15 минут информация об оплате задолженности через платежный шлюз «Электронного правительства» передается в базу данных, и в течение 30 мин. ограничение на выезд ликвидируется.



Через терминал можно оплатить задолженность по взысканию в пользу физических, юридических лиц и в доход государства (штрафы, государственная пошлина, пени и др.). Нельзя оплатить задолженность по периодическим взысканиям (взыскание алиментов, пенсий, пособий), а также требования исполнительного документа неимущественного характера (принуждение, обязание, вселение, выселение).

Автоматическая отмена запрета на выезд действует только по запретам, выставленным после 1 июля 2015 года. По запретам, выставленным ранее, отмена ограничений будет осуществляться в обычном порядке, путем предоставления подтверждающих документов об оплате судебному исполнителю.

Установлено ограничение максимальной суммы оплаты задолженности через терминал до 2 000 000 тенге. Тариф на оплату через терминал составляет 1% от суммы задолженности, но не менее 100 тенге за каждый платеж.

С информацией о временных ограничениях на выезд за пределы РК можно ознакомиться, введя ИИН на сайте Министерства юстиции www.adilet.gov.kz, в разделе «Список временно ограниченных на выезд из страны», а также на портале post.kz и в терминалах «Казпочты».