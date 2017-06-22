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08:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Современный ТЦ с кинотеатрами построят на месте рынка «Бишкек» в Иркутске

Объект возведут в рамках проекта «Иркутские кварталы».

Источник: IrkutskMedia.ru

Современный торговый центр с кинотеатрами планируется построить на месте бишкекских торговых рядов. Данный объект будет возведен в рамках проекта «Иркутские кварталы». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«На месте, где сейчас находится рынок “Бишкек”, собственник планирует построить в рамках проекта “Иркутские кварталы” торговый центр с кинотеатрами», — сообщила главный архитектор проекта «Иркутские кварталы» Елена Григорьева.

Напомним, весной 2014 года на данной территории была запрещена незаконная торговля. К решению вопроса подключились администрация города, миграционная служба, силовые структуры. Одновременно с этим активно шла работа над созданием единого концепта развития этой территории.

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