Реагент для подавления угольной пыли приобрели в Находке
Специальный состав вещества позволит создавать особую плёнку, уменьшающую угольную пыль в местах складирования и погрузки топлива в Находке.
Специальный состав вещества позволит создавать особую плёнку, уменьшающую угольную пыль в местах складирования и погрузки топлива в Находке.
В ближайшее время в Находку прибудет контейнер с реагентом, который приобрёл АО «Находкинский морской торговый порт». Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Покупка реагента — это один из пунктов комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе. План включает создание единой
В ближайшее время на улицы Находки выйдет ещё одна пылеуборочная машина, приобретенная одной из стивидорных компаний.
Кроме этого, в Находке установлен первый датчик контроля мониторинга загрязнения воздуха. Данные со специального прибора для измерения концентрации угольной пыли выводятся на официальный сайт Находки в