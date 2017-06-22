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08:24 (мск), источник: Вести Приморье

Реагент для подавления угольной пыли приобрели в Находке

Специальный состав вещества позволит создавать особую плёнку, уменьшающую угольную пыль в местах складирования и погрузки топлива в Находке.

В ближайшее время в Находку прибудет контейнер с реагентом, который приобрёл АО «Находкинский морской торговый порт». Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, этот реагент предназначен для орошения угля при погрузо-разгрузочных работах, а также при его хранении. При использовании вещества создаётся так называемая плёнка, которая значительно снижает уровень угольной пыли.

Покупка реагента — это один из пунктов комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе. План включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза. Каждая стивидорная компания в постоянном режиме должна отчитываться губернатору о принятых мерах.

В ближайшее время на улицы Находки выйдет ещё одна пылеуборочная машина, приобретенная одной из стивидорных компаний.

Кроме этого, в Находке установлен первый датчик контроля мониторинга загрязнения воздуха. Данные со специального прибора для измерения концентрации угольной пыли выводятся на официальный сайт Находки в онлайн-режиме, все желающие могут отслеживать его круглосуточно.

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