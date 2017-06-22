Агентство путешествий «Чудеса света» заманивало хабаровчан мужчиной в белом халате

Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.

Изображение мужчины, одетого в белый халат, стало поводом для разбирательства между ФАС Хабаровского края и ООО «Агентства путешествий «Чудеса света». По результатам рассмотрения предприятию было вынесено предупреждение о нарушении рекламного законодательства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой антимонопольной службы.

По сообщению краевого УФАС, реклама медицинского туризма Агентства путешествий «Чудеса Света» содержит изображение мужчины в белом халате с фонендоскопом на плечах, что позволяет идентифицировать его в качестве медицинского работника.

Однако в данном случае объектом рекламирования являются не медицинские услуги, а услуги по организации выездного лечения, предлагающие проезд потребителей к месту лечения, диагностики, реабилитации в Южной Корее.

Между тем, на сайте краевой антимонопольной службы говорится, что образ медицинского или фармацевтического работника представляет собой сложившееся у потребителей рекламы представление о внешнем облике и деятельности указанных работников, а также об определенных предметах, используемых ими в данной деятельности, способных вызвать у потребителей ассоциацию с медицинскими или с фармацевтическими работниками.

Согласно пункту 4 части 5 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» не допускается использование образов медицинских и фармацевтических работников в рекламе. Исключением является реклама медицинских услуг, средств личной гигиены, реклама, потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники, реклама, распространяемая в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, и реклама, размещенная в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников.

Таким образом, использование в рекламе образа медицинского работника повлекло за собой нарушение пункта 4 части 5 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

Антимонопольный орган выдал ООО «АП Чудеса света» предупреждение о прекращении нарушения рекламного законодательства.