На Урале кадастровой оценкой недвижимости займется госструктура

«1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 237 “О государственной кадастровой оценке”. По новым правилам кадастровую стоимость недвижимости должно определять бюджетное учреждение, созданное субъектом РФ под надзором Росреестра. Его правовой статус строго регламентирован, к работникам предъявляются высокие квалификационные требования, — говорится в сообщении министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). — Кадастровая стоимость определяется на основе сведений об объектах в различных источниках, в том числе в декларациях правообладателей. Ошибки, допущенные в ходе оценки, устраняются безвозмездно».

Все это, по мнению чиновников, позволит привести кадастровую стоимость к экономически обоснованным цифрам, оптимизировать финансовую нагрузку на владельцев и арендаторов, повысить качество планирования бюджетов всех уровней.

Напомним: ранее массовая кадастровая оценка земель и недвижимости проводилась на контрактной основе, в разные годы торги выигрывали профессиональные оценочные компании и бюро техинвентаризации. Проблемы, а точнее, волна критики, начинались после утверждения результатов: землепользователи, недовольные увеличением земельного налога и арендных платежей в 2−3 раза (они напрямую зависят от кадастровой стоимости), оспаривали работу оценщиков в профильной комиссии при Росреестре или обращались в суд. Если процесс завершался в пользу предприятия, бюджет возвращал ему излишне уплаченные средства, то есть терял доходы.

Последняя массовая переоценка земель на Среднем Урале состоялась в 2015 году, она коснулась более чем 850 тысяч участков в 64 муниципалитетах. В 2016-м 11,7 процента жалоб, полученных региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей, касались именно кадастровой стоимости, точнее, ее необоснованности. Исполнители контракта ссылались на то, что массовая оценка базируется на данных госкадастра, а тот далеко не полон, тем более в малых городах, где информации крайне мало или она противоречива.

Собрав информацию по 21 муниципалитету, омбудсмен Елена Артюх пришла к выводу, что лишь в четырех из них изменение кадастровой стоимости недвижимости не повлияло отрицательно на инвестклимат. Восьми предпринимателям с ее помощью удалось «удешевить» свои земли во внесудебном порядке на 40,2 миллиона рублей. Также были внесены изменения в постановление регионального правительства о ставках аренды на неразграниченные участки и находящиеся в собственности субъекта РФ.