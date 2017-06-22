Власти Уфы объяснили затяжной ремонт на дороге в Затон

Как узнала муниципальная телекомпания «Вся Уфа», на самом деле работы от графика не отстают. Дело в том, что проспект Дружбы народов находится в плохом состоянии и требует обновления всех элементов конструкции. «Проводится много незаметной работы, очень много подготовки. Сейчас с демонтированных опор демонтируются кабели “Уфанета” и “Мегафона” в колодезную канализацию. Проезжающие мимо этого не замечают. Очень много мелкой, рутинной подготовительной работы. Собственно асфальт можно закатать за 3−5 дней», — прокомментировал начальник управления ЖКХ и строительства администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.

«Просим жителей Затона с пониманием отнестись к временным неудобствам. После реконструкции проспект Дружбы народов станет современной безопасной дорогой, которая прослужит не один десяток лет», — сообщили в пресс-службе мэрии.