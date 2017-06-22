Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Польша отказалась от российского газа
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Что делать, если банкомат выдал фальшивую купюру
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12Акции протеста 12 июня
08:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Власти Уфы объяснили затяжной ремонт на дороге в Затон

УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Власти Уфы объяснили, почему ремонт Затонской дороги длится долго.

Как узнала муниципальная телекомпания «Вся Уфа», на самом деле работы от графика не отстают. Дело в том, что проспект Дружбы народов находится в плохом состоянии и требует обновления всех элементов конструкции. «Проводится много незаметной работы, очень много подготовки. Сейчас с демонтированных опор демонтируются кабели “Уфанета” и “Мегафона” в колодезную канализацию. Проезжающие мимо этого не замечают. Очень много мелкой, рутинной подготовительной работы. Собственно асфальт можно закатать за 3−5 дней», — прокомментировал начальник управления ЖКХ и строительства администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.

«Просим жителей Затона с пониманием отнестись к временным неудобствам. После реконструкции проспект Дружбы народов станет современной безопасной дорогой, которая прослужит не один десяток лет», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
МВБ назвало цели хакеров из РФ в избирательной системе США
Трамп заявил, что будет бороться с «тиранией коммунизма»
CNN: еще один сирийский Су-22 приближался к позициям SDF
Губернатор Кузбасса находится в больнице после операции
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
Россияне зажгут миллионы свечей в память о погибших на войне
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь