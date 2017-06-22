Цена нефти Brent закрепилась около отметки $44,8 после обвала накануне
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне до многомесячных минимумов
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг после обвала накануне до многомесячных минимумов
Вместе с тем товарные запасы нефти в США продолжили снижение вторую неделю подряд, и эти данные оказывают некоторую поддержку рынку в четверг. Трейдеры продолжают следить за тропическим штормом «Синди»,
Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск уменьшилась на 5 центов (0,11%) — до $44,77 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах
Устойчивая тенденция к повышению нефтедобычи в США остается основным негативным фактором для рынка, поскольку она сводит на нет усилия по заключению международного соглашения о сокращении производства и в то же время подрывает настрой производителей ОПЕК, которые активно теряют долю рынка в пользу США, отмечают эксперты. Кроме того, участников рынка тревожит наращивание добычи в Ливии и Нигерии.
По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране повысилась на 20 тыс. б/с, а ее импорт упал на 149 тыс. б/с. Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 2,45 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидания сокращения на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина за прошлую неделю упали на 578 тыс. баррелей, дистиллятов — выросли на 1,08 млн баррелей. Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократился на 1,08 млн баррелей.