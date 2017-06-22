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09:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появится Республиканский центр поддержки экспорта

УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для обеспечения благоприятных условий развития экспортной деятельности правительство Башкортостана подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр».

Главная цель соглашения — построение системы поддержки несырьевого экспорта, а также расширение и углубление партнерских отношений для развития экспортной деятельности предприятий.

Документ предусматривает создание в Башкортостане регионального подразделения Российского экспортного центра и республиканского центра поддержки экспорта.

Кроме того, предполагается внедрение в Башкортостане стандарта деятельности органов исполнительной власти республики по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. При этом Башкортостан выступит в качестве пилотного региона для внедрения регионального экспортного стандарта.

Как подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития РБ, реализация соглашения будет способствовать формированию широкого слоя конкурентоспособных, активных экспортеров из среды малых и средних предприятий. В свою очередь, это позитивно скажется на состоянии конкуренции и делового климата в регионе.

Справка. АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Российский экспортный центр работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений.

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