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09:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии приставы усилят работу по взысканию долгов за услуги ЖКХ

УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в период подготовки к новому отопительному сезону проводится акция «За комфорт надо платить».

Совместно с управляющими компаниями судебные приставы посетят должников для описи и ареста имущества, отключения подачи услуг. К неплательщикам будут применяться все меры принудительного взыскания, предупредили в УФССП по РБ.

По данным службы, за 5 месяцев текущего года в пользу ресурсоснабжающих организаций взыскано порядка 362 млн рублей — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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