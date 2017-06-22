В Башкирии приставы усилят работу по взысканию долгов за услуги ЖКХ

Совместно с управляющими компаниями судебные приставы посетят должников для описи и ареста имущества, отключения подачи услуг. К неплательщикам будут применяться все меры принудительного взыскания, предупредили в УФССП по РБ.

По данным службы, за 5 месяцев текущего года в пользу ресурсоснабжающих организаций взыскано порядка 362 млн рублей — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.