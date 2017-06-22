На Lе Bourget-2017 полет Ан-132D сорвал овацию — спецкор

Во Франции продолжается один из крупнейших авиасалонов Lе Bourget-2017. Это международная специализированная выставка, посвященная авиационной и космической промышленности. Начиная с 1909 года, она проходит регулярно раз в два года.

Как прошел запланированный полет украинского Ан-132D?

— Да. Все было прекрасно. Как всегда, сорвал аплодисменты, действительно, красиво, качественно отлетал, все хорошо. Знаете, когда смотришь по телевизору — это одни ощущения, а вот когда стоишь здесь, во Франции, в Ле Бурже, на взлетной полосе, и наблюдаешь за тем, как выезжает на взлетную полосу наш самолет, честно скажу, волнение очень сильное, потому что это все-таки экспериментальная модель, это все-таки новый самолет, но ни дай бог, что, думаешь. Все нормально, зантоатаил дыхание, он отлетал. Красивые повороты, красивые пируэты, все отлично, красивенько сел, услышали мы аплодисменты под классическую музыку. Все было хорошо.

Какие отзывы о нашем Ан-132D?

— Наш самолет стоит самый первый на Lе Bourget-2017. Это очень символично, очень важно, самый первый. Когда заходишь на выставку, он сразу же открывает выставку авиашоу наш самолет, вот. Также перед выставкой флагштоков очень много, это все участники шоу, собственно, так много флагов, и флаг Украины тоже самый первый почему-то. Потом идет французский.

«Антонов», «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» на авиасалоне обсудили с китайским заказчиком поставку 50 самолетов Ан-178. Что об этом известно?

— Да. Действительно, это было вчера, 20 июня, это был коммерческий день, то есть были такие переговоры, нам сказали так: то, что состоялись такие переговоры, уже хорошо, это уже огромный плюс, но понятно, что еще пока не подписано. Что касается нового самолета, который мы показываем, он экспериментальный еще, к сожалению, там еще не прошли все лицензионные вещи, которые нужно пройти, и мы не можем его пока что продать прямо с выставки, но мы его просто показали. Это уже успех. По крайней мере, заказчики уже знают, что у нас есть такая машина. Это на будущее, так сказать, мы просто раскрыли этот самолет на будущее.