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09:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Где отключат горячую воду 4 июля?

В Челябинске назвали дату пятого этапа начала проведения опрессовок.

Горячую воду 4 июля отключат в 495 жилых домах, 39 детских садах, 18 учебных заведениях и 13 лечебных учреждениях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует 4 июля и продлится до 18 июля. Горячая вода будет отключена в 495 жилых домах, 39 детских садах, 18 учебных заведениях и 13 лечебных учреждениях. Под пятый этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский и Центральный районы города», — говорится в сообщении администрации.

Напомним, окунуться в прямом смысле слова, в мир тазиков и ковшиков (либо использовать альтернативные источники подогрева воды) жителям Челябинска придется на две недели — именно столько занимает опрессовка. В управлении ЖКХ Администрации Челябинска отмечают также, что в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться здесь.

Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными. С перечнем домов с дополнениями можно ознакомиться здесь.

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