Для регистрации дачного кооператива необходимо будет установить видеокамеры

Накануне профессионального праздника — Дня прокурорского работника, который отмечается 26 июня, он выступил перед журналистами и поделился интересными статистическими данными.

В этом году преступлений стало меньше на 5,7%. Самый низкий уровень преступности по-прежнему наблюдается в Несвижском и Мядельском районах, — Лаврухин заявил, что уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, изнасилований и разбоев, пьяных ДТП, а также краж и грабежей. При этом по-прежнему каждое четвертое убийство совершается на почве семейных скандалов. Еще одна проблема, которая волнует государственных правозащитников, — рост уголовно наказуемых хулиганств и угона транспортных средств. Острый вопрос — дебиторская задолженность предприятий. По сравнению с прошлым годом она возросла на 44% и составила 97 млн рублей. В лидерах по долгам — Миноблмясомолпром, ОАО БелАЗ и Минский мясокомбинат. По мнению прокурора, все дело в недостаточной подготовленности к совершению сделки. Как правило, контрагентами, которые должны деньги нашим предприятиям, оказываются российские предприятия, находящиеся на грани банкротства. В результате они просто не в состоянии внести обещанные платежи. С течением времени долги накапливаются.

В ближайшее время в области установят больше камер видеонаблюдения. Они появятся в малых городах, агрогородках, дачных кооперативах. Лаврухин говорит, что эта практика хорошо зарекомендовала себя в Минске. С помощью видеонаблюдения преступления раскрываются намного быстрее. Актуально, если учесть, что в дачных кооперативах области проживают около 400 тысяч человек. Скоро установка видеокамеры станет обязательным условием для регистрации такого кооператива.

Говорили и о рейтинге доверия по отношению к прокурорским работникам. Как показал опрос, недавно проведенный среди жителей Минской области, он довольно высок: 83% опрошенных доверяют этой структуре больше, чем сотрудникам органов внутренних дел или другим контролирующим структурам.

Вспомнили тему домашнего насилия. В прошлом году 95 человек воспользовались комнатами для жертв такого вида преступлений. Но у прокуроров по-прежнему много вопросов к тому, как работает этот механизм. Не всегда потенциальные жертвы знают, что у них есть возможность спрятаться на время от агрессора.

А вот тем, кто прячется от военкома, не поздоровится. Только закончился весенний призыв, а уже известно, что от него уклонились 44 человека. При этом 291 призывник объявлен в розыск. В настоящее время материалы по этим фактам готовятся для дачи правовой оценки. По результатам рассмотрения будут приниматься решения, в том числе о возбуждении уголовного дела, — Олег Лаврухин приводит в пример статистику прошлого года: 28 уголовных дел об уклонении уже переданы в суд. Теперь несостоявшиеся призывники получат другую повестку.