Для регистрации дачного кооператива необходимо будет установить видеокамеры
В малых городах появится больше камер видеонаблюдения. Об этом сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.
В малых городах появится больше камер видеонаблюдения. Об этом сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин.
Накануне профессионального праздника — Дня прокурорского работника, который отмечается 26 июня, он выступил перед журналистами и поделился интересными статистическими данными.
В этом году преступлений стало меньше на 5,7%. Самый низкий уровень преступности
В ближайшее время в области установят больше камер видеонаблюдения. Они появятся в малых городах, агрогородках, дачных кооперативах. Лаврухин говорит, что эта практика хорошо зарекомендовала себя в Минске. С помощью видеонаблюдения преступления раскрываются намного быстрее. Актуально, если учесть, что в дачных кооперативах области проживают около 400 тысяч человек. Скоро установка видеокамеры станет обязательным условием для регистрации такого кооператива.
Говорили и о рейтинге доверия по отношению к прокурорским работникам. Как показал опрос, недавно проведенный среди жителей Минской области, он довольно высок: 83% опрошенных доверяют этой структуре больше, чем сотрудникам органов внутренних дел или другим контролирующим структурам.
Вспомнили тему домашнего насилия. В прошлом году 95 человек воспользовались комнатами для жертв такого вида преступлений. Но у прокуроров
А вот тем, кто прячется от военкома, не поздоровится. Только закончился весенний призыв, а уже известно, что от него уклонились 44 человека. При этом 291 призывник объявлен в розыск. В настоящее время материалы по этим фактам готовятся для дачи правовой оценки. По результатам рассмотрения будут приниматься решения, в том числе о возбуждении уголовного дела, — Олег Лаврухин приводит в пример статистику прошлого года: 28 уголовных дел об уклонении уже переданы в суд. Теперь несостоявшиеся призывники получат другую повестку.