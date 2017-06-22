Волна фальшивых купюр в банкоматах в отличие от России Беларуси не грозит

С одной стороны, фальшивые банкноты попадают в кошельки белорусов гораздо реже — это факт. С другой — есть одно но. Проблема ведь не только в квалификации фальшивомонетчиков, но и в степени развития банковской техники, предлагающей операции с наличностью.

Закономерность тут такая: чем меньше банкнотоприемных устройств, тем меньше шансов нарваться на подделку. Альтернатива очевидна — обращаться в банковские отделения. А это вряд ли устраивает тех, кто привык к сервису здесь и сейчас.

Тем временем в ОАО АСБ Беларусбанк уверяют, что о недостаточной степени проверки подлинности купюр в устройствах cash-in и речи быть не может. Другое дело, что банкоматы, оснащенные подобными устройствами, в стране редкость.

Впрочем, потребителям предлагают IT-новинки в сфере обслуживания. Скажем, весной 2016-го Беларусбанк предоставил клиентам инновационный сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания. Американские доллары, евро, российские рубли на белорусские деньги можно обменять с использованием наличных. А в марте этого года в Минске появился первый в стране такой терминал с функцией выдачи монет.

Но не все пошло гладко. Увы, сейчас этого валютно-обменного терминала в торговом центре Столица уже нет, признались в пресс-службе ОАО АСБ Беларусбанк:

— В процессе эксплуатации выяснилось, что оборудование требует доработки. Проблемы возникали с выдачей монет.

Впрочем, сами по себе возможности пилотного устройства вызывали уважение. В частности, принцип работы валютно-обменного терминала основан на уникальной технологии одной из японских компаний, позволяющей при необходимости получать и сохранять информацию о принятых купюрах и клиентах, которые совершали с ними операции. Причем устройство определяло принадлежность валюты, ее номинал и серийный номер каждой принятой банкноты.

В пресс-службе Нацбанка между тем подчеркивают — вероятность попадания поддельных банкнот в банкоматы у нас крайне низка:

— Купюры загружают в банкомат сами банки. Но перед этим проводится двойной контроль. Если речь идет о поступающей в отделения наличности, то подлинность дензнаков проверяет кассир. Кроме того, аналогичная работа идет при дальнейшем пересчете дензнаков. Конечно, теоретически, если подделку выявить все же не удастся, она может поступить в банкомат. В любом случае масштаб российских проблем с фальшивками и объемы выявления подделок в белорусской банковской системе несопоставимы.

Действительно, за I квартал было выявлено всего 270 поддельных дензнаков, в том числе 269 банкнот и 1 монета. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее. Почти половина подобных фактов пришлась на Минск. Для сравнения: за тот же период в банковской системе РФ выявлено более 12 тысяч фальшивых дензнаков.

Кстати, фальшивые российские рубли у нас встречались намного чаще, чем белорусские (37,8% от общего количество фальшивок против 5,9%), и уступили здесь лишь доллару США. Похоже, российский след — это результат работы фальшивомонетчиков из соседнего государства.

Среди поддельных билетов Центробанка РФ чаще всего попадались банкноты номиналом 5.000 и 1.000 рублей (как и в России). Зато фальшивых белорусских денежных купюр выявлено всего 16, да и то две из них образца 2000 года, номиналом 100 тысяч рублей.

Заметим: из новых денег подделывали в основном банкноты в 20 и 10 рублей, причем все обнаруженные экземпляры были изготовлены без имитации элементов защиты. В общем, шанс получить лжеденьги в банкомате примерно такой же, как и выиграть крупную сумму в лотерею.

Фальшивомонетчик в Беларуси вряд ли выйдет победителем в интеллектуальной дуэли с бездушной техникой еще и потому, что банкнотоприемных устройств у нас не так уж и много. Инфокиоски? Да, они принимают наличку. Но работают с белорусскими рублями. Банкоматы и прочие устройства с функцией приема наличных денежных средств? Право же, их количество не позволяет всерьез говорить об угрозе появления фальшивок, особенно российских, у потребителей. А они, к слову, явно были бы не против расширения функций техники. Ибо в XXI веке метаться в поисках обменника или банковского отделения, когда электронные устройства вторглись практически во все сферы деятельности человека, не комильфо.

На заметку

В инфокиосках Беларусбанка, имеющих функцию пополнения наличными сash-in, сейчас идет прием всех видов банкнот Национального банка, кроме номиналов 100, 200 и 500 рублей. Кроме того, технические возможности не предусматривают приема монет любых номиналов, ветхих, влажных и поврежденных купюр.

Цифры СБ

На 1 января в Беларуси функционировали 4.386 банкоматов, 3.394 платежно-справочных терминала самообслуживания, установленных банками, 139.608 платежных терминалов в 109.380 организациях торговли (сервиса).

Кстати

Кассовые работники банка обязаны знать отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении банкнот, основные элементы защиты банкнот от подделки, возможные способы подделки и имитации элементов защиты, методы их определения, а также уметь работать с техническими средствами контроля подлинности и платежности денежных знаков. Визуальная проверка банкнот идет в отраженном (в том числе косо падающем) и проходящем световом потоке, с увеличением не менее 10 крат, в ультрафиолетовых лучах и инфракрасном диапазоне спектра, проводится контроль магнитных меток.

В случае сомнений кассир либо контролер кассы пересчета по имеющимся каналам связи ставит об этом в известность начальника кассового подразделения, который сообщает о данном факте в территориальные органы внутренних дел. Подделку можно также обнаружить и во время полистного либо поштучного пересчета денежной наличности из пачек, мешков, сформированных кассирами банков или структурных подразделений Нацбанка.