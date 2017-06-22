Минпромторг: реальному сектору в ближайшие месяцы выгоден курс 58−62 рубля за доллар

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Промышленным предприятиям России в перспективе ближайших месяцев выгоден курс на уровне 58−62 рубля за доллар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, ссылаясь на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В перспективе ближайших месяцев для эффективной реализации проектов импортозамещения и обеспечения плановой маржинальности по исполненным экспортным сделкам для большинства отраслей комфортным является курс на уровне 58−62 рубля за доллар.

Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 60 руб. впервые с 2 февраля 2017 г

«Отрасли уже адаптировались к текущему курсу. Положительная динамика наблюдается практически во всех секторах обрабатывающей промышленности. Низкий курс рубля выгоден, в первую очередь, предприятиям-экспортерам. Они получают прибыль в валюте, и при укреплении курса рубля экспортная выручка предприятий неуклонно снижается. Однако самое главное для бизнеса — стабильность», — заключил министр.

Накануне курс евро на торгах Мосбиржи превышал 67 рублей, доллара — 60 рублей.

Рубль продолжает падение вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1% и составила $45,53 за баррель.

«Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — уверен глава Минпромторга.