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09:45 (мск), источник: ТАСС

Минпромторг: реальному сектору в ближайшие месяцы выгоден курс 58−62 рубля за доллар

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, главное, чтобы ослабление рубля не продолжилось и не стало шоковым.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Промышленным предприятиям России в перспективе ближайших месяцев выгоден курс на уровне 58−62 рубля за доллар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, ссылаясь на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В перспективе ближайших месяцев для эффективной реализации проектов импортозамещения и обеспечения плановой маржинальности по исполненным экспортным сделкам для большинства отраслей комфортным является курс на уровне 58−62 рубля за доллар.
Денис Мантуров
Глава Минпромторга
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«Отрасли уже адаптировались к текущему курсу. Положительная динамика наблюдается практически во всех секторах обрабатывающей промышленности. Низкий курс рубля выгоден, в первую очередь, предприятиям-экспортерам. Они получают прибыль в валюте, и при укреплении курса рубля экспортная выручка предприятий неуклонно снижается. Однако самое главное для бизнеса — стабильность», — заключил министр.

Накануне курс евро на торгах Мосбиржи превышал 67 рублей, доллара — 60 рублей.

Рубль продолжает падение вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1% и составила $45,53 за баррель.

«Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — уверен глава Минпромторга.

Комментарии
10
А Б
Минпромторг объявит любой курс доллара выгодным для реального сектора только потому, что ему необходимо как-то комментировать практически постоянно происходящее падение рубля, связанное с общим кризисом экономики РФ. Но вот об этом минпромторг как раз никогда не скажет, т.к. такая реальность никак не соответствует победным реляциям о стабилизации и росте экономики страны.
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нет нет
Средний курс в 2014 году - 60,6825, а текущий - 60,25.
Расскажите насколько упал рубль за 2 с лишним года? Этот никак не соответствует победным реляциям Обамы про разрыв в клочья)
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Альф Утангри
Ахах , что это еще за мифический "реальный сектор"которому всегда хорошо, видимо прячется где-то в Шамбале )
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