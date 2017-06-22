Падение частей ракеты: загрязнения почвы и воздуха нет
АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Загрязнения почвы и воздуха в районе падения отделяющихся частей
АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Загрязнения почвы и воздуха в районе падения отделяющихся частей
Специалистами НИЦ «Ғарыш-Экология» был проведен забор проб почвы и воздуха. Анализ проб проводился в стационарной лаборатории, расположенной в городе Жезказган. Также эксперты определили площадь возгорания, возникшего в результате падения частей
«По их данным она составила 193 квадратных километра. Падение элементов первой ступени
В этой связи компенсации Казахстану со стороны Российской Федерации по данному случаю не предусматривается. Ответственность за погибшего и пострадавшего гражданина во время ликвидации пожара несет работодатель — российское предприятие АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».
По информации
Пострадавший Вячеслав Тыц доставлен санавиацией в Караганду и помещен в областной центр травматологии и ортопедии имени Х. Макажанова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Как ранее сообщалось, информация распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах о содержании гептила в упавшей части
В качестве компонентов ракетного топлива двигательных установок
14 июня 2017 года в 15.20 по времени Астаны с площадки 31 космодрома «Байконур» был осуществлен пуск
В результате падения части ступени произошел степной пожар. По причине неблагоприятных климатических условий (сильный ветер, порывы до 18 м/с) пожар распространился на большой площади. Пожар был ликвидирован 15 июня в 03.31.