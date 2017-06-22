Падение частей ракеты: загрязнения почвы и воздуха нет

Специалистами НИЦ «Ғарыш-Экология» был проведен забор проб почвы и воздуха. Анализ проб проводился в стационарной лаборатории, расположенной в городе Жезказган. Также эксперты определили площадь возгорания, возникшего в результате падения частей ракеты-носителя.

«По их данным она составила 193 квадратных километра. Падение элементов первой ступени ракеты-носителя “Союз-2.1а” и возникший затем пожар произошел на территории, арендованной Российской Федерацией, отведенной для полей падения отделяющихся частей ракеты-носителя», — пояснили в министерстве.

В этой связи компенсации Казахстану со стороны Российской Федерации по данному случаю не предусматривается. Ответственность за погибшего и пострадавшего гражданина во время ликвидации пожара несет работодатель — российское предприятие АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».

По информации пресс-службы АО «НПО машиностроения», граждане РК — погибший водитель КамАЗа Хатюшин Юрий Андреевич и слесарь механосборочных работ Тыц Вячеслав Павлович работали в АО «ВПК «НПО машиностроения» с 1999 года. Компания окажет всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего.

Пострадавший Вячеслав Тыц доставлен санавиацией в Караганду и помещен в областной центр травматологии и ортопедии имени Х. Макажанова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Как ранее сообщалось, информация распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах о содержании гептила в упавшей части ракеты-носителя не соответствует действительности.

В качестве компонентов ракетного топлива двигательных установок ракеты-носителя «Союз-2.1а» используются жидкий кислород и керосин.

14 июня 2017 года в 15.20 по времени Астаны с площадки 31 космодрома «Байконур» был осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06». Полет ракеты прошел в штатном режиме. На 117 секунде произошло отделение первой ступени, её части упали в заданном районе, ориентировочно в 20 километрах от поселка Талап Улытауского района Карагандинской области.

В результате падения части ступени произошел степной пожар. По причине неблагоприятных климатических условий (сильный ветер, порывы до 18 м/с) пожар распространился на большой площади. Пожар был ликвидирован 15 июня в 03.31.