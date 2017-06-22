Более миллиона раз гости посетили ЭКСПО за первую неделю работы

«По основным объектам посещения составляют 167 тысяч 884 посещения, в том числе наш главный объект “Нур Алем” посетили 86,5 тысяч человек. За данный период наши объекты посетили более 26 тысяч иностранных посетителей, это составляет порядка 13%. Один человек, в среднем, у нас успевает посещать за день 5−6 объектов», — — доложил Карымсаков.

За указанный период на выставку пришло 10 тысяч детей дошкольного возраста, более двух тысяч инвалидов, ветеранов ВОВ и приравненным к ним, более 14 тысяч школьников, студентов и пенсионеров.

По словам управляющего директора, количество посетителей растет изо дня в день.

«Если в первый день посещения составляли 17 тысяч, то в прошлую пятницу выставку посетили 34 тысячи посетителей. За указанный период на территории выставки проведено 281 культурно-развлекательных и деловых мероприятий, кроме того, более 50 протокольных — с участием глав государств, министров и комиссаров международных павильонов. Выставка работает в штатном режиме. Все нештатные ситуации разрешаются. Мы постоянно в тесном контакте как с международными участниками, так и с ситуационным центром города Астаны», — заключил он.

Всемирная специализированная выставка ЭКСПО-2017 была открыта в Астане 10 июня. Тематика выставки — «Энергия будущего».