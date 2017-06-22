Стоимость зарубежных путевок нам придется изменить — хабаровские турфирмы
Представители турбизнеса связывают это с повышением курса доллара.
Представители турбизнеса связывают это с повышением курса доллара.
Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.
По словам директора
При этом надо учитывать еще и расходы на питание, экскурсии, сувениры.
— Надо понимать, то, что стоило раньше две тысячи рублей, сегодня будет стоить, например, 2,3 тысячи, — говорит Влада Сафронова, директор по продажам «Натали Турс». — Лето вообще никогда дешевым не было: стабильные 80−100 тысяч на человека — адекватная цена для двоих по нынешнему времени.
Поэтому рост стоимости для «Натали Турс» с одной стороны, ежегодное ожидаемое явление. С другой стороны, летние заботы у этой компании посвящены уже будущей осени и зиме. Так называемых «горящих туристов» у них не более 10%, остальное приходится на тех, кто едет отдыхать преимущественно в Европу.
Возврата путевок ввиду удорожания в «Натали Турс» не боятся, так как сегодня фактически все туроператоры просят заплатить 50% стоимости путевки. Заплатив половину стоимости, люди сами отслеживают курс валют и стараются быстрее выкупить путевки.
— А что такое сегодня заранее купить? Это ранее бронирование и, соответственно, очень часто скидки, — продолжает Влада Сафронова. — Поэтому люди склонны не отказываться от поездок, а заранее планировать свой отдых и, в случае чего, экономить на экскурсиях, сувенирах,
Опасности пока для выездного туризма в «Натали Турс» не видят. По мнению Влады Сафроновой, напрягаться стоит при курсе 63−65 рублей за доллар.
Несколько иная ситуация в «Дальневосточном центре туризма». Менеджер Екатерина Тимофеева говорит, что, наоборот, наблюдает тенденцию к снижению стоимости туров.
— Июньские туры во Вьетнам и Таиланд можно найти за 20 тысяч рублей на человека и даже за 15. Пхукет в июне стоит 23 тысячи рублей на одного человека, а Хайнань — 25−26 тысяч рублей. В июле цены начинают дорожать: те же путевки уже будут стоить от 30 до 40 тысяч.
По словам Екатерины Тимофеевой, в прошлом году в это время доллар был примерно на том же уровне. Направления поездок на отдых несколько изменились, но не
— Если Таиланд и Вьетнам подорожают, — продолжает Екатерина Тимофеева, — то китайское направление станет снова более востребованным.
На вопрос «что будет делать компания в случае 70 рублей за доллар?», менеджер «Дальневосточного центра туризма» ответила: «Активно будем предлагать российские маршруты, Приморье. Крымское направление благодаря льготным билетам тоже в этом году популярно».
— Вероятность появления горящих туров в
По словам Анны Красновой, внутренний рынок туризма повышение курса валют в целом не затронуло. Единственное, где можно заметить повышение — это транспортные услуги, а точнее, авиабилеты.
На памяти Анны Красновой курс доллара был и в 80 рублей.
— Однозначно поток туристов снизится, но люди ездили, ездят и будут ездить отдыхать! — уверена директор «Вашего отпуска мечты». — Возможно, будем делать упор на внутренний туризм по нашей прекрасной стране, хотя назвать отдых в России недорогим довольно сложно!