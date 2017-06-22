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10:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Стоимость зарубежных путевок нам придется изменить — хабаровские турфирмы

Представители турбизнеса связывают это с повышением курса доллара.

Хабаровск, 22 июня, AmurMedia.

Из-за повышения курса доллара, впервые за полгода перешагнувшего рубеж в 60 рублей, средняя стоимость тура уже повысилась. Однако и это еще не предел, сообщили корр. ИА AmurMedia в одной из хабаровских компаний.

По словам директора интернет-магазина «Ваш отпуск мечты» Анны Красновой, рост курса доллара ощутят, прежде всего, покупатели более дорогостоящих турпакетов. Средняя стоимость тура повысилась примерно на 1,5−3 тысячи рублей при начальной стоимости 35−45 тысяч тысяч рублей на человека.

При этом надо учитывать еще и расходы на питание, экскурсии, сувениры.

— Надо понимать, то, что стоило раньше две тысячи рублей, сегодня будет стоить, например, 2,3 тысячи, — говорит Влада Сафронова, директор по продажам «Натали Турс». — Лето вообще никогда дешевым не было: стабильные 80−100 тысяч на человека — адекватная цена для двоих по нынешнему времени.

Поэтому рост стоимости для «Натали Турс» с одной стороны, ежегодное ожидаемое явление. С другой стороны, летние заботы у этой компании посвящены уже будущей осени и зиме. Так называемых «горящих туристов» у них не более 10%, остальное приходится на тех, кто едет отдыхать преимущественно в Европу.

Возврата путевок ввиду удорожания в «Натали Турс» не боятся, так как сегодня фактически все туроператоры просят заплатить 50% стоимости путевки. Заплатив половину стоимости, люди сами отслеживают курс валют и стараются быстрее выкупить путевки.

— А что такое сегодня заранее купить? Это ранее бронирование и, соответственно, очень часто скидки, — продолжает Влада Сафронова. — Поэтому люди склонны не отказываться от поездок, а заранее планировать свой отдых и, в случае чего, экономить на экскурсиях, сувенирах, каких-то покупках.

Опасности пока для выездного туризма в «Натали Турс» не видят. По мнению Влады Сафроновой, напрягаться стоит при курсе 63−65 рублей за доллар.

Несколько иная ситуация в «Дальневосточном центре туризма». Менеджер Екатерина Тимофеева говорит, что, наоборот, наблюдает тенденцию к снижению стоимости туров.

— Июньские туры во Вьетнам и Таиланд можно найти за 20 тысяч рублей на человека и даже за 15. Пхукет в июне стоит 23 тысячи рублей на одного человека, а Хайнань — 25−26 тысяч рублей. В июле цены начинают дорожать: те же путевки уже будут стоить от 30 до 40 тысяч.

По словам Екатерины Тимофеевой, в прошлом году в это время доллар был примерно на том же уровне. Направления поездок на отдых несколько изменились, но не из-за колебаний валюты, а по политическим аспектам: уменьшился поток туристов в европейском направлении. Из-за снижения стоимости отдыха в Таиланде и Вьетнаме в этом году Китай потерял некоторое количество отдыхающих.

— Если Таиланд и Вьетнам подорожают, — продолжает Екатерина Тимофеева, — то китайское направление станет снова более востребованным.

На вопрос «что будет делать компания в случае 70 рублей за доллар?», менеджер «Дальневосточного центра туризма» ответила: «Активно будем предлагать российские маршруты, Приморье. Крымское направление благодаря льготным билетам тоже в этом году популярно».

— Вероятность появления горящих туров в июле-августе ничтожна мала, — соглашается с предыдущими участниками дискуссии Анна Краснова. — Стоимость тура зависит от многих параметров. Например, в летний сезон есть тенденция роста цен ближе к дате вылета.

По словам Анны Красновой, внутренний рынок туризма повышение курса валют в целом не затронуло. Единственное, где можно заметить повышение — это транспортные услуги, а точнее, авиабилеты.

На памяти Анны Красновой курс доллара был и в 80 рублей.

— Однозначно поток туристов снизится, но люди ездили, ездят и будут ездить отдыхать! — уверена директор «Вашего отпуска мечты». — Возможно, будем делать упор на внутренний туризм по нашей прекрасной стране, хотя назвать отдых в России недорогим довольно сложно!

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