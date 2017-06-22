Мэрия проигнорировала жалобы калининградцев на ночной ремонт моста Высокий

Как сообщалось ранее, реконструкцию моста не получится завершить к концу лета.

На круглосуточный режим работы подрядчик перешел с марта. При этом по ночам работает всего 20 человек из 85, проводятся только малошумные работы. Но и это доставляет дискомфорт жителям домов, расположенных поблизости.

«Есть принципиальное решение не обращать внимания на жалобы жителей, которые просят останавливать ремонт хотя бы после 23 часов. Жалоб от населения в администрацию поступает достаточно много, но иного выхода нет, поскольку перед подрядчиком поставлена задача — успеть все закончить к 1 октября», — заявил Александр Ярошук.

Градоначальник также отметил, что калининградцы могут следить за работами на мосту, как и на других важнейших объектах региона, в режиме онлайн.

Напомним, что после реконструкции мостстанет четырехполосным (по 2 полосы в каждую сторону), при этом средние полосы будут совмещены с трамвайным движением. По обеим сторонам моста будут обустроены тротуары, совмещенные с велодорожками. По проекту мост станет шире на три метра. Под мостом построят тоннель для прохода пешеходов от Рыбной деревни до набережной Ветеранов.