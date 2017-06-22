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11:33 (мск), источник: АиФ Калининград

Мэрия проигнорировала жалобы калининградцев на ночной ремонт моста Высокий

Мост Высокий в Калининграде продолжат ремонтировать по ночам, несмотря на жалобы местных жителей. Об этом накануне во время выезда на объект рассказал глава города Александр Ярошук.

Как сообщалось ранее, реконструкцию моста не получится завершить к концу лета.

На круглосуточный режим работы подрядчик перешел с марта. При этом по ночам работает всего 20 человек из 85, проводятся только малошумные работы. Но и это доставляет дискомфорт жителям домов, расположенных поблизости.

«Есть принципиальное решение не обращать внимания на жалобы жителей, которые просят останавливать ремонт хотя бы после 23 часов. Жалоб от населения в администрацию поступает достаточно много, но иного выхода нет, поскольку перед подрядчиком поставлена задача — успеть все закончить к 1 октября», — заявил Александр Ярошук.

Градоначальник также отметил, что калининградцы могут следить за работами на мосту, как и на других важнейших объектах региона, в режиме онлайн.

Напомним, что после реконструкции мостстанет четырехполосным (по 2 полосы в каждую сторону), при этом средние полосы будут совмещены с трамвайным движением. По обеим сторонам моста будут обустроены тротуары, совмещенные с велодорожками. По проекту мост станет шире на три метра. Под мостом построят тоннель для прохода пешеходов от Рыбной деревни до набережной Ветеранов.

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