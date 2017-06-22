Уральская таможня откажется от бумажных документов

Федеральная таможенная служба РФ разработала комплексный план стратегического развития службы до 2020 года под названием «10 шагов навстречу бизнесу». Конкретные предложения с детальным описанием всех шагов будут представлены в Минфин РФ 1 июля.

По словам исполняющего обязанности начальника управления Уральской таможни Максима Чморы, идея заключается в создании комфортных условий для ведения бизнеса и обеспечения безопасности государства.

По словам исполняющего обязанности начальника управления Уральской таможни Максима Чморы, идея заключается в создании комфортных условий для ведения бизнеса и обеспечения безопасности государства.

— Планируется практически полное разведение контролеров и представителей бизнеса. Предприниматель не будет предполагать, к кому попадет его декларация, кто станет ею заниматься. Это элемент создания равных условий для бизнеса, — пояснил он.

Кроме того, один из главных векторов развития — цифровой, то есть переход на электронную таможню. Предполагается полный отказ от бумажных носителей, а декларации будут обрабатываться автоматически, что существенно ускорит процесс.

— Большую роль в этой схеме играют центры электронного декларирования, которые бесконтактно работают с участниками внешнеэкономической деятельности. Например, уже сегодня бизнесмены дистанционно подают таможенные декларации. Это удобно, сокращает время работы с документацией сотрудников и не создает задержек для бизнесменов. Также сейчас собственники грузов в онлайн-режиме могут видеть, как происходит погрузка или разгрузка их товара, — сообщил исполняющий обязанности начальника Екатеринбургской таможни Виталий Крылов.

Единые национальные центры электронного декларирования появятся в 17 регионах страны, что позволит обрабатывать грузы в круглосуточном режиме. Одним из первых регионов, где создадут такой центр, будет Урал.

— Урал в наибольшей степени готов включиться в работу. Надеюсь, что к 2018 году все таможенные центры электронного декларирования УрФО будут объединены в Екатеринбурге. Мы сможем найти кадровые ресурсы и укомплектовать новые подразделения, — подчеркнул Максим Чмора.

Справка «РГ».