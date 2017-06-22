Алиханов: Некоторые населённые пункты в области не будут газифицированы

Участники заседания высказались о мерах по оптимизации тарифов на услуги ЖКХ. По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Калининградской области Гария Чмыхова, надо проработать вопрос использования местного топлива при производстве тепла.

«Уровень газификации природным газом увеличился с 54,51% в 2010 году до 66,3% в 2017 году, — рассказал Максим Федосеев, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства — министра строительства и ЖКХ, говоря о проделанной работе и планах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. — Для исполнения поставленных задач по доведению уровня газификации региона до 75% (подключение к природному газу 90 тысяч человек) и достижения установленных целей до 2022 года планируется строительство газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов, а также внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов на территории 17 муниципальных образований».

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года Россия сохранила первое место в мире по поставкам газа и нефти. Наша страна обеспечила 13,2% мирового экспорта нефти и 18,9% мирового экспорта газа.