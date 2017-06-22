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13:12 (мск), источник: АиФ Самара

Долг за электроэнергию жителей Самарской области превысил 613 млн. рублей

По адресам неплательщиков проводятся ежемесячные рейды, в ходе которых к должникам применяются принудительные меры взыскания долгов.

Общий долг за электроэнергию жителей Самарской области по сравнению с началом года увеличился более чем на 25 миллионов рублей, и в настоящее время составляет более 613 миллионов рублей, сообщает ПАО «Самараэнерго».

Наибольшее количество неплательщиков проживает в Самаре, Жигулевске, Отрадном и Кинеле. Судебные приставы совместно с энергетиками проводят рейды по неплательщикам ежемесячно по всей территории Самарской области. В среднем за месяц посещается около ста должников.

Жители Похвистнево и Похвистневского района должны за свет более двух миллионов рублей. Это один из самых благополучных районов губернии по платежной дисциплине. Похвистневцев-должников, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании долга за поставленную электроэнергию посетили представители ПАО «Самараэнерго» и судебные приставы. На руках у судебных приставов были исполнительные листы в пользу ПАО «Самараэнерго» на общую сумму почти 150 тысяч рублей.

В ходе рейда судебными приставами был наложен арест на телевизор и спутниковую антенну должника, проживающего в селе Кротково. В случае неуплаты долга в течение десяти дней арестованное имущество будет изъято и продано в счет погашения долга, который составляет более 10 тысяч рублей.

Участники рейда выясняли местонахождение должников, места их работы и причину уклонения от уплаты долга. По адресам, где владельцев не оказалось дома, судебными приставами были оставлены уведомления с требованием погашения задолженности в течение семи дней.

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