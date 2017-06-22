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10:29 (мск), источник: Informburo.kz

Что нужно для привлечения китайских туристов в Казахстан, рассказал эксперт

Китайские туристы приезжают в Казахстан за приключениями, а вместо этого получают бесконечные походы в музеи, говорит генеральный директор глобального международного проекта Chinese Friendly International Курт Грётч.

Источник: Informburo.kz

«Когда речь заходит о туризме в Азии, часто говорится о “Шелковом пути”. Однако на деле получается, что есть бренд, но нет содержания. Вам нужно наполнить этот слоган смыслом, чтобы заинтересовать людей. Зачастую китайские туристы приезжают за активным отдыхом, они ищут приключений. Привезти группу туристов и показать им город — это давно перестало быть эффективным. Для туризма слово “посетить” — убийство. В том числе это касается посещения музеев. Казахстану нужно больше креативности», — отметил Курт Грётч.

В свою очередь в министерстве культуры и спорта заявили: мнение о том, что в Казахстане не развивается туризм, — это стереотип.

«В последние годы мы стали видеть положительному динамику в развитии классического туризма. В рамках Тюркского совета, Евразийского экономического совета нами была разработана стратегия Великого пути. По поручению главы государства готова сакральная карта, на которой указаны исторические места нашей страны, куда можно привезти иностранного туриста. Более того, в стране организованы этноаулы, которые могут помочь иностранцам увидеть и понять культуру казахов», — прокомментировал руководитель департамента маркетинга Министерства культуры и спорта РК Жалгас Балгожин.

По информации казахстанской туристической ассоциации, за три месяца 2016 года в Казахстан прибыло порядка 700 туристов из Китая. По мнению президента ассоциации, эта цифра «очень большая».

«Основной поток туристов из Китая образовался в связи с упрощением визовой системы. Количество туристов из Китая, которые приехали в Казахстан, достигло порядка 700. Это цифра собралась в течение трёх месяцев. Это очень большая цифра. Но учитывая, что в Китае проживают более миллиарда человек, они могут отправлять к нам каждую неделю по 700 туристов, вопрос в том, сможем ли мы принимать. Решением этого вопроса считаю создание единого маршрута, а именно тур-пакета, в котором будут заинтересованы и принимающая страна, и турист, и тур-оператор. Кроме этого, в рамках тур-пакета иностранец может без проблем посетить не только Казахстан, но и ряд других стран Азии», — высказалась президент Казахстанской туристской ассоциации Гаухар Женисбек.

Спикеры отметили, что основные вопросы, касающиеся туризма в Казахстане, будут обсуждаться в рамках I Паназиатской конференции по китайскому туризму. Встреча состоится 24—25 июня 2017 года в столичном в отеле Rixos President.

Цель Паназиатской конференции по китайскому туризму — раскрыть туристический потенциал внутренней Азии для китайских туристов. В её работе примут участие более 250 иностранных участников из 9 зарубежных стран, занимающих лидирующие позиции на международном рынке туризма.

В течение двух дней ведущие мировые эксперты и специалисты в сфере туризма, владельцы мировых туристических компаний поделятся своим опытом и расскажут о трендах в отрасли.

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Что нужно для привлечения китайских туристов в Казахстан, рассказал эксперт
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