Свердловские города получили полмиллиарда на дороги

Правительство Свердловской области на заседании, которое провел глава региона Евгений Куйвашев, увеличило субсидии городам Среднего Урала на 490 млн рублей. Как передает 22 июня корреспондент «АиФ-Урал», средства пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения.

Более 253 млн рублей из этих денег получит Екатеринбург в рамках программы «Столица». Их потратят на объекты, которые прошли отбор федерального минстроя в подпрограмме по стимулированию развития жилищного строительства. Средства потратят на строительство улицы Академика Сахарова от Вильгельма де Геннина до Амундсена и на продление улицы Краснолесья (Тенистой) до Суходольской. Также за счет этих средств будут построены три улицы в микрорайоне Солнечный.

Всего в рамках программы «Жилище» Свердловской области в этом году досталось 804 млн рублей из госбюджета. 217,7 миллиона будут выделены на софинансирование строительства двух детсадов в Солнечном и Академическом.