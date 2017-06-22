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10:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловские города получили полмиллиарда на дороги

В Екатеринбурге появятся новые улицы.

Источник: Reuters

Правительство Свердловской области на заседании, которое провел глава региона Евгений Куйвашев, увеличило субсидии городам Среднего Урала на 490 млн рублей. Как передает 22 июня корреспондент «АиФ-Урал», средства пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения.

Более 253 млн рублей из этих денег получит Екатеринбург в рамках программы «Столица». Их потратят на объекты, которые прошли отбор федерального минстроя в подпрограмме по стимулированию развития жилищного строительства. Средства потратят на строительство улицы Академика Сахарова от Вильгельма де Геннина до Амундсена и на продление улицы Краснолесья (Тенистой) до Суходольской. Также за счет этих средств будут построены три улицы в микрорайоне Солнечный.

Всего в рамках программы «Жилище» Свердловской области в этом году досталось 804 млн рублей из госбюджета. 217,7 миллиона будут выделены на софинансирование строительства двух детсадов в Солнечном и Академическом.

Кроме того, по областной программе комплексного развития моногородов почти по 14 млн рублей на ремонт центральных улиц получат Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Асбестовский, Верхнесалдинский, Волчанский, Качканарский, Малышевский, Полевской, Серовский и Североуральский городские округа, Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск и Ревда.

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